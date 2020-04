Los peluqueros de Rivadavia solicitaron al Intendente Reynoso la apertura de la actividad

Tweet En una nota enviada el viernes 23 al mandatario comunal un grupo de peluqueras y peluqueros de nuestro distrito expresaron su preocupación por los momentos que les tocan vivir al cumplir ya más de un mes con sus locales cerrados, "muchos de nosotros antienen con su actividad a sus familias y esa si es una necesidad social" dijeron. En una nota enviada el viernes 23 al mandatario comunal un grupo de peluqueras y peluqueros de nuestro distrito expresaron su preocupación por los momentos que les tocan vivir al cumplir ya más de un mes con sus locales cerrados, LA NOTA COMPLETA América, 23 de Abril de 2020.- Sr. Intendente Municipal Dr. Javier Ulises Reynoso S/D Nos dirigimos a Ud., a los efectos de solicitarle tenga a bien, evaluar la posibilidad de una apertura controlada de nuestra actividad. Entendemos que las regularizaciones de actividades no dependen del gobierno municipal, pero indudablemente hay algunos distritos que al no tener ningún contagiado de covid-19, a determinado que nuestra actividad se puede desarrollar con todos los recaudos pertinentes al caso, con horarios establecidos, como por ejemplo en la localidad bonaerense de Tres Lomas, donde su intendente ha admitido trabajar de 13 a 17 hs., en la localidad de Rauch, ( también Prov. de Buenos Aires), está habilitada la apertura de locales de Peluquerías; en Daireaux (Bs As.), habilitados para trabajar; o Rosario de la Frontera en la Provincia de Salta, que también con todos los recaudos trabajan de 13 a 18 hs. Sabemos que no es importante un corte de pelo, que se puede vivir igual, pero muchos de los peluqueros y peluqueras mantienen con su actividad a sus familias y esa si es una necesidad social. La situación económica que estamos atravesando es difícil, como la de las personas de todos los oficios que no pueden iniciar su trabajo, pero nosotros velamos por lo nuestro y reclamamos por lo nuestro, muchos estamos imposibilitados de hasta pagar el alquiler quienes estamos alquilando, de pagar alguna cuota de lo que hayamos comprado, hace más de un mes que estamos comiendo de nuestros ahorros, para quienes viven del oficio se hace muy difícil. Nuestro oficio no tiene delivery como otras actividades, que si uno analiza, puede trasladar el contagio en el encargue de lo que reparta, cosa que dudo si es que se toma todo los recaudos para esta pandemia, recaudos que nosotros también tomamos para con nuestros clientes, utilizando un trapo de piso con lavandina para el ingreso al local, otorgando turnos para atender uno por vez, con barbijos o tapabocas, alcohol en gel, alcohol al 70%, higienizar todos nuestros instrumentos una vez terminado un corte, etc.; como así también no podrán ingresar sin tapa bocas los clientes e higienizar sus manos. Esperando una respuesta a nuestra solicitud, y representados por un par de nosotros, nos ofrecemos para concertar una reunión con Usted para evaluar juntos esta posibilidad, Atte. PELUQUERAS Y PELUQUEROS UNIDOS DE AMERICA. < Prev Próximo >