Coronavirus en la Argentina: confirmaron cinco nuevas muertes y 111 casos en las últimas 24 horas

Tweet De acuerdo con el último parte del Ministerio de Salud, el total de fallecidos en todo el país llegó a 197 y el número de infectados ascendió a 4003 De acuerdo con el último parte del Ministerio de Salud, el total de fallecidos en todo el país llegó a 197 y el número de infectados ascendió a 4003 El Ministerio de Salud de la Nación registró este lunes 5 nuevas muertes por coronavirus y 111 contagios en las últimas 24 horas. Así, la cifra del total de infectados en todo el país ascendió 4003 y las víctimas fatales suman 197. Del total de esos casos, 905 (22,6%) son importados, 1.725 (43,1%) son contactos estrechos de casos confirmados, 897 (22,4%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica. Los cinco fallecidos son dos mujeres, una de 81 años, residente en la provincia de Buenos Aires; y otra de 70 años, residente en la provincia de Córdoba; y tres hombres, dos de 81 y 68 años, ambos residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); y otro de 90 años, residente en la provincia de Chaco. De los 111 infectados de las últimas 24 horas, 50 corresponden a la provincia de Buenos Aires, 32 a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 a Chaco, 8 a Río Negro, 5 a Santa Cruz, 3 a Neuquén, 2 a Misiones y 1 a Tierra del Fuego. De acuerdo con los datos que compartió el Gobierno en su último anuncio grabado y transmitido por televisión, durante los primeros días de la pandemia la cantidad de casos se multiplicaba cada 3,3 días. El 12 de abril, cuando se prorrogó el aislamiento, los casos se multiplicaban cada 10,3 días. Para el 25 de abril, cada 17. El presidente Alberto Fernández extendió la cuarentena hasta el domingo 10 de mayo PRÓRROGA DE LA CUARENTA Y SALIDAS RECREATIVAS Después de prolongar la cuarentena obligatoria hasta el domingo 10 de mayo, el Presidente Alberto Fernández habilitó las actividades recreativas. “No podemos mantener a la gente en un encierro eterno. Queremos preservar la salud de la gente y eso implica también preservar la salud psicológica. La línea 911 recibió muchos pedidos de atención psicológica y eso hay que tenerlo en cuenta. En los últimos días hubo cierto relajamiento social del que todos hablamos y eso no es ni más ni menos que el reclamo de tener algún tipo de permiso para salir a la calle”, sostuvo el primer mandatario. En un principio, se especificó que la medida regiría en toda la Argentina e incluiría a los grupos de riesgo. Sin embargo, la oposición de los distritos más grandes, que en un hecho inédito se agruparon para plantear su rechazo, obligó al gobierno nacional a modificar el decreto y dejar las caminatas recreativas a discreción de cada jurisdicción. La Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba decidieron conjuntamente no habilitar las salidas. Estas cuatro provincias nuclean casi el 70% de la población del país y sus dirigentes consideraron que es importante mantener un alto grado de cohesión. Por eso entendieron que era importante comunicar en forma conjunta. “Hay que mostrarse unidos y firmes en cómo debe seguir la cuarentena", explicaron a Infobae. La Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba decidieron conjuntamente no habilitar las salidas recreativas. En las últimas horas, al listado de provincias que decidieron no habilitar las salidas se sumaron Tucumán, Corrientes, Misiones y Mendoza. En Tucumán el gobernador Juan Manzur también tomó la determinación de mantener el aislamiento sin flexibilización. “No están dadas las condiciones. Tucumán tiene características particulares, es la provincia más densamente poblada. Aún no podemos autorizar la gente salga a las calles”, aseguró el mandatario en una entrevista con la Gaceta. La provincia de Corrientes tampoco habilitará la salida recreativa. Así lo confirmó este domingo el gobernador Gustavo Valdés. “No vamos a permitir salidas de esparcimiento ni actividades deportivas al aire libre. Vamos a esperar una semana para evaluar su implementación y vamos a hablar con los intendentes”, precisó en diálogo con TN. En Misiones, el gobernador Oscar Herrera Ahuad, ya había advertido que en su provincia se postergaría, al menos, durante una semana la habilitación de la hora de esparcimiento hasta 500 metros desde el domicilio. Rodolfo Suárez, gobernador de Mendoza, aclaró que el aislamiento obligatorio seguirá en “El gran Mendoza: Capital, Guaymallén, Las Heras, Godoy Cruz, Luján, Maipú y Lavalle”. “El resto de la provincia decidiremos junto a los Intendentes la manera de seguir una vez que se dé a conocer el nuevo decreto de Presidencia”, indicó en las redes sociales. Próximo >