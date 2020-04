Senadora del PRO alertó que el Gobierno liberará presos para formar

Tweet En un audio de Whatsapp, Felicitas Beccar Varela advirtió que el Gobierno, durante la pandemia, busca que las empresas fundan para luego estatizarlas. "Estamos al borde de torcer el destino o levantar las cosas e irnos del país, porque vienen por todo", expresó. En un audio de Whatsapp, Felicitas Beccar Varela advirtió que el Gobierno, durante la pandemia, busca que las empresas fundan para luego estatizarlas. "Estamos al borde de torcer el destino o levantar las cosas e irnos del país, porque vienen por todo", expresó. La senadora provincial del PRO, Felicitas Beccar Varela, denunció que el Gobierno utiliza a la pandemia del coronavirus como "excusa" para construir un modelo similar al "de Cuba y Venezuela". Las declaraciones se conocieron a través de un insólito audio y en el que la dirigente oriunda de Pehuajó llegó a decir que el peronismo busca liberar presos con el objetivo de formar "patrullas" para amenazar jueces y expropiar capital. En el audio que dura 3 minutos y medio, la legisladora de la cuarta sección revela que mantuvo una videoconferencia con el ex Canciller Jorge Faurie en el que concluyeron que la posible caída de la Argentina en el default forma parte de "un plan estratégico para cerrar las fronteras y para que todos los comercios e industrias fundan". Acto seguido, siempre según Beccar Varela, "empiezan a estatizar, el Estado compra a esas empresas a precios muy baratos y si no te la pueden comprar te la sacan". Siempre con el coronavirus como "excusa", Beccar Varela advirtió que "van a venir por el sector agropecuario" y, como resultado, "la gente se va a empobrecer y de lo único que va a poder vivir es de la asistencia del Estado". "Los pobres que ya son pobres se resignan y se acostumbran", reflexionó. "A ellos no les importa la pobreza generalizada, les importa el poder y sólo terminar en bloque negociando y depender de Cuba y Venezuela. Ese es al modelo que vamos", alertó. Por otro lado, en medio del conflicto que se abrió por una serie de revueltas en las cárceles por parte de personas privadas de su libertad, Beccar Varela dijo que se trata de un "plan de futuras patrullas que amenazan jueces y te van tomando tu capital". "No es joda, acuérdense como Cuba tenía militarizados a todos los jóvenes", señaló. Frente a este llamativo panorama que describió la senadora provincial del PRO, analizó que "la oposición no tiene espalda porque no la dejan actuar y además estamos en una situación de descreimiento porque acabamos de irnos del gobierno". Ante la consulta, desde el entorno de Beccar Varela se limitaron a decir que "se trata de un audio privado que se viralizó". "O nos levantamos rápido y nos despertamos o estos nos llevan puestos y terminamos, bajo la excusa del coronavirus, como Venezuela. No es para angustiarse. Es para empezar a hacer algo. Estamos al borde de torcer el destino o levantar las cosas e irnos del país, porque vienen por todo", concluyó. Próximo >