La buena leche

Tweet Por Frente de Todos - Somos Rivadavia Movidos por el amor y cuidado de nuestros niños y jóvenes, actuamos como una oposición responsable marcando lo que está mal y exigiendo una eficiente administración de los fondos públicos. Es increíble que a esta altura el gobierno de Javier Reynoso no asuma el grave error que tuvieron y pidan perdón a la gente del Distrito. Quisieron abaratar costos con la salud de los niños y adolescentes. Eso no se hace. Lo grave es que la Municipalidad a través de su partido político Cambiemos - Rivadavia Primero sigue sosteniendo que ¡Sí se puede tomar esa leche! El Consejo Escolar de Rivadavia estuvo a punto de repartirle a los chicos, leche NO APTA PARA EL CONSUMO HUMANO DIRECTO. Es decir, leche en polvo que se usa para la industria alimentaria como un ingrediente o aditivo porque no tiene garantizado el proceso de pasteurización, por lo cual puede generar graves enfermedades. El problema no es el tamaño de la bolsa de 25 kg de leche en polvo, el problema es lo que contiene adentro. La leche es un gran vector de enfermedades por eso es muy peligroso su fraccionamiento. Pero esto no les importó, ya que sin ningún tipo de cuidado sanitario fraccionaron la leche en bolsas de nylon para repartir entre los chicos, lo que hubiere implicado un riesgo sanitario enorme. ¿Por qué le mintieron al Ministerio Provincial al informarle que iban a repartir leche fluida en caja? ¿Los funcionarios de Rivadavia Primero le darían esa leche a sus hijos, poniendo en riesgo su salud? ¿Por qué lo hicieron con los chicos de sectores más vulnerables? Por suerte el gobierno provincial logró impedir y dar marcha atrás con lo que hubiera sido un problema sanitario, exigiéndole al Consejo Escolar que utilice el dinero que envía el gobierno provincial de manera transparente, que resuelvan este problema y entreguen leche fluida en caja, tal como se había aprobado. Exponemos esta situación en los medios de comunicación masivos ya que es la única herramienta que tenemos debido a que el Intendente Reynoso nunca conformó el Comité de Crisis, ámbito que nos permitiría trabajar en conjunto acordando políticas públicas para la comunidad. Cambiemos - Rivadavia Primero está tan acostumbrado al autoritarismo y tiene tanta soberbia que va en contra del Código Alimentario Argentino. QUIZÁS A USTEDES LES DA LO MISMO. A NOSOTROS NO. < Prev Próximo >