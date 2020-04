Tweet El cuerpo de consejeros escolares de Rivadavia, ante las mal intencionadas versiones sobre el accionar del Consejo Escolar en la confección de los módulos alimentarios del mes de abril, manifiesta que los consejeros escolares hemos obrado en todo momento de acuerdo a la ley y a las reglamentaciones del gobierno de la provincia de Buenos Aires. El cuerpo de consejeros escolares de Rivadavia, ante las mal intencionadas versiones sobre el accionar del Consejo Escolar en la confección de los módulos alimentarios del mes de abril, manifiesta que los consejeros escolares hemos obrado en todo momento de acuerdo a la ley y a las reglamentaciones del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Por lo que, ante la duda planteada en medios de comunicación por una concejal con respecto a la leche que se preveía entregar en dichos módulos, se solicitaron informes a los fines de determinar la calidad de la misma, tanto al proveedor local, como a la empresa de origen del producto, quien a través de la Gerencia de Dirección Técnica de La Serenísima nos remitieron un informe garantizando que dicho producto es APTO PARA CONSUMO HUMANO y cumple con todos los requerimientos de calidad e inocuidad exigidos por el Código Alimentario Argentino (CAA). Informe que remitiremos a las autoridades provinciales competentes . Por otro lado es importante destacar que la compra no se encuentra aún perfeccionada, ya que el pago respectivo se realizaría con los fondos que debe transferir la provincia a mediados de mayo, por lo tanto continuaremos con las actuaciones correspondientes para determinar su resolución. Siempre ha sido la intención de este Consejo Escolar, la entrega de productos de primera calidad, en tiempo y forma, y con la cantidad que establece el módulo alimentario escolar. El motivo por el que recurrimos a la compra de leche en polvo a granel, con el acuerdo de los consejeros escolares de todos los bloques, se debe a las dificultades de abastecimiento de leche líquida, que es de público conocimiento y que no era posible adquirir por este Cuerpo en las cantidades requeridas en envase brick de litro. La demanda en toda la provincia ha desbordado a los proveedores y mayoristas, produciendo faltantes de leche líquida problema recurrente y compartido por distintos Consejos Escolares de la provincia. No obstante ello y lamentando la utilización política de actores sociales que lejos de tomar una actitud colaborativa y resolutiva, ante las dificultades que genera la emergencia sanitaria que estamos viviendo, prefieren la descalificación, la desinformación maliciosa y puesta en duda del accionar de aquellos que preferimos tener una actitud proactiva del servicio público, es que con nuestros valores y objetivos claros, seguimos trabajando hoy para obtener la provisión de los respectivos lácteos, que es en definitiva como realmente llevaremos las soluciones a nuestros vecinos de Rivadavia que nos han encomendado legítimamente dicha tarea. LA PALABRA DE LA SERENÍSIMA Estimado Sr. Marcos Oderiz: Me comunico con Ud. en relación a vuestra consulta sobre nuestra leche en polvo x 25 Kg, Marca La Serenísima, RNPA: 02-555.234. Se trata de un producto que está envasado en una bolsa de 25 kg de capacidad cuya intensión de uso es la elaboración de otro producto a escala industrial. Sin embargo, es importante dejar bien aclarado que el producto que se ofrece a la venta en esa presentación, sin ningún tipo de pérdida de integridad del envase, es APTO PARA CONSUMO HUMADO y cumple con todos los requerimientos de calidad e inocuidad exigidos por nuestro CAA. Sin más saludo a uds. atentamente, Próximo >