El comunicado de Boca sobre la situación de Villa, que fue acusado por violencia de género

En las últimas horas, el futbolista de Boca Sebastián Villa fue denunciado a través de las redes sociales por su ex pareja, Daniela Cortés, quien publicó fotos y videos en su cuenta de Instagram acusándolo de violencia de género. El jugador compartió una filmación en la madrugada de ayer para defenderse y ahora es Boca el que emitió un comunicado respecto a esta situación. En las últimas horas, el futbolista de Boca Sebastián Villa fue denunciado a través de las redes sociales por su ex pareja, Daniela Cortés, quien publicó fotos y videos en su cuenta de Instagram acusándolo de violencia de género. El jugador compartió una filmación en la madrugada de ayer para defenderse y ahora es Boca el que emitió un comunicado respecto a esta situación. El comunicado expresa: "El Club Atlético Boca Juniors informa que, ante los hechos de público conocimiento que involucran a un jugador del plantel profesional de fútbol, ya está en contacto con los abogados y representantes del jugador para profundizar sobre el episodio y tomar las medidas que correspondan. Desde ya, el club se pone a disposición de la justicia en todo aquello en lo que pueda colaborar para el esclarecimiento del suceso, en concordancia con el compromiso asumido por esta directiva en materia de Derechos Humanos y cuestiones de género. Boca reafirma su compromiso con los valores de la igualdad y el respeto, considerando a los clubes como un actor social determinante para dar esta pelea que tenemos como sociedad para erradicar la violencia de género, en todas sus expresiones". Cortés, madre de una niña de 6 años, se encuentra en Argentina debido a que no pudo regresar a Colombia por el cierre de los aeropuertos por culpa del coronavirus. "Lamentablemente me toca hacer esto hoy, porque ya no aguanto más. Fueron 2 años viviendo juntos de muchos sufrimientos en los cuales perdoné y perdoné golpes esperando un cambio de parte de él que nunca pasó", expresó la joven de 23 años. "Hago esto por miedo, porque a este hombre quien lo ve en redes o prensa como si fuera un hombre sabio y habla con madurez, pero la realidad es otra", añadió. Desde la entidad xeneize le aseguraron a Infobae que mantendrán su postura de tolerancia cero contra la violencia de género. De hecho, al asumir la Comisión Directiva de Jorge Amor Ameal se hizo lugar al Departamento de Inclusión e Igualdad presidido por Adriana Bravo. Villa es uno de los futbolistas más importante de la actualidad dentro del plantel de Miguel Ángel Russo y también uno de los de mayor valor en el mercado. En el fútbol argentino se desarrolló un episodio similar a fines del año pasado, cuando el delantero de Racing Club Jonathan Cristaldo fue acusado de violencia de género por su ex pareja y el club decidió desafectarlo del siguiente compromiso que tenía el equipo y otorgarle una licencia de cinco días. En la última ventana estuvo cerca de ser transferido aunque finalmente permaneció en la Academia y volvió a jugar oficialmente. *Si sos víctima o conocés a alguien que sufra violencia de género llamá al 144 las 24 horas.