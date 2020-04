Tweet El periodista se refirió a la medida que permite la prisión domiciliaria a 800 reclusos de la provincia de Buenos AiresEl periodista se refirió a la medida que permite la prisión domiciliaria a 800 reclusos de la provincia de Buenos Aires El periodista se refirió a la medida que permite la prisión domiciliaria a 800 reclusos de la provincia de Buenos AiresEl periodista se refirió a la medida que permite la prisión domiciliaria a 800 reclusos de la provincia de Buenos Aires Jonatan Viale se refirió al fallo de la Cámara Casación de la provincia de Buenos Aires que dispuso otorgar prisión domiciliaria a 800 presos bonaerenses que integran el grupo de riesgo ante el posible contagio de coronavirus . En este contexto, comparó la situación de los reclusos beneficiados por esta medida con la de los empresarios, y sentenció: "Somos un país que castiga a los emprendedores y premia a los delincuentes". En su editorial del programa radial Viale 910 , de radio La Red , el conductor la emprendió contra la medida, a la que definió como "festival de domiciliarias" y sostuvo que los deliverys van a estar "muy contentos con Amado Boudou libre". "Los buenos, presos. Los malos, libres. curiosa metáfora de la Argentina en medio de la pandemia -agregó Viale-. Me parece atinado el meme que circula, que si vas al restaurante vas preso, si vas a la playa vas preso, pero si estás preso te sueltan. Y sin pulserita". "Mensajes como estos te hacen pensar que en Argentina la pasa mejor el que viola la ley. El que paga los impuestos, el que cumple la ley, se rompe el lomo, el que se queda en casa es un boludo. Violar la ley no tiene ningún costo, y hasta a veces merece una recompensa", agregó el periodista. Luego, Viale describió casos puntuales de personas que salieron de prisión en los últimos tiempos. Especialmente, el exvicepresidente Boudou y el dirigente social Luis D'Elía : "¿Que pasa en la Argentina si soy vicepresidente, me robé una imprenta, uso un domicilio falso en el documento y falsifiqué los papeles del auto? Nada. Estoy un rato preso, después salgo. ¿Que pasa si tomo una comisaría? Estoy un rato preso y después salgo". "Un país que da un mensaje muy complejo" Y luego, realizó el contraste con un empresario: ¿Que pasa en la Argentina si me arriesgo a poner una pyme. Contrato diez empleados, saco un crédito, pago sueldos. Aumento la producción del país. Muevo la cadena de pagos". "Esa persona paga 50 por ciento de impuestos a José Afip, va a tener cinco o seis juicios laborales, ya tuvo aumentos del costo fijo con [Mauricio] Macri del 3000 por ciento y encima esa persona se tiene que bancar que le digan miserable [en referencia a los dichos del presidente Alberto Fernández ]. Con su empresa cerrada. Sin ingresos. Y sin saber cómo diablos mantener a sus empleados", agregó. "¿Qué conviene ser en la Argentina, muchachos? -se preguntó el periodista- ¿Conviene laburar, conviene invertir, conviene sacrificarse? ¿O conviene ser un ladrón, conviene violentar la ley o conviene el atajito?. Por toda respuesta a sus preguntas, Viale sentenció: "Somos un país que da un mensaje muy complejo, somos un país que castiga a los emprendedores y premia a los delincuentes". Luego, a modo de conclusión, el periodista comparó la situación en Estados Unidos donde "el ciudadano sabe que si violenta le ley, la pasa mal en serio" con la situación de la Argentina donde "el ciudadano sabe todo lo contrario: si viola la ley, no pasa absolutamente nada". Próximo >