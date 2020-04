Tweet Luego de la novela que surgio a raíz de la entrega de leche en polvo fraccionada y los diferentes comunicados de la oposición y el oficialismo, la consejera escolar Silvina Melloni pasó por los microfonos de Master FM y se refirió al tema. Luego de la novela que surgio a raíz de la entrega de leche en polvo fraccionada y los diferentes comunicados de la oposición y el oficialismo, LO SUCEDIDO En la jornada del lunes los concejales del Frente Todos Somos Rivadavia, a través de la redes sociales denunciaron que la leche que se estaba entregando desde el Consejo escolar a través del programa SAE, no era apta para el consumo sino que es de uso industrial, y que esta leche debe llevar un proceso previo a la elaboración de productos lácteos que finalmente pueden consumirse. Desde el Consejo Escolar señalaron que solicitaron los informes al proveedor que entrego la leche y a la industria que la elabora y aseguran que les afirmaron que es apta para el consumo en las condiciones en las que se está entregando…, algunos con mala y otros con buena leche, hacen que este alimento de primera necesidad se haya convertido hoy por hoy en un puja política y mediática casi interminable. LA PALABRA DEL CONSEJO ESCOLAR La Consejera Silvina Melloni habló en la radio del Grupo MASTER y dijo que – “desde el dia cero y que comenzó esta metodología, nos hemos ocupado todos los días en conseguir todos los alimentos, teníamos inconvenientes con la leche fluida y Maria Emilia (De La Iglesia) nos autoriza a que se compre , aprobó la compra de leche fluida pero no pudimos conseguirla, hace unos días se nos caen 2900 litros que nos habían confirmado, eso altero todo el trabajo que ya estaba ordenado, buscamos miles de opciones…, Cecilia Fitipaldi (consejera del Frente Renovador) ve en el Centro Complementario donde estamos trabajando, que hay leche en polvo a granel, marca La Serenisima y como última opción optamos por esta leche ya que La Serenisima nos había ofrecido leche en sachet pero perdía la cadena de frio, ofrecen leche en polvo en caja o en paquete y como era más cara, vimos la opción de fraccionar la leche que hay en el centro y un proveedor local, de muy buena fe, fue intermediario con La Serenisima para poder contar con el alimento lácteo ya que La Serenisima no es proveedor del Consejo Escolar…, le hemos metido horas y horas de gestión a esta compra y de hecho hasta la misma empresa está indignada por esta cuestión y nos enviaran un informe para avalar el consumo del producto…, mucho estuvimos horas y horas trabajando con la única intención de abastecer a los chicos de los alimentos necesarios…” – señalo Melloni agregando que – “los 4 consejeros escolares, hasta de distintos signo político, trabajamos a destajo para completar los bolsones de acuerdo al requerimiento, a nosotros nos hubiera sido más fácil dejar la leche fuera, pero no era nuestra intención y pusimos todo lo mejor de sí para que los bolsones fueran entregados como corresponde y bueno, paso lo que paso…” – aseguro la funcionaria escolar. ESCUCHA LA NOTA COMPLETA < Prev Próximo >