Todo lo que tenés que saber al momento de salir a caminar o andar en bici

Desde el lunes el municipio de Rivadavia diagramo y estableció los lugares para desarrollar la actividad de caminata o bicicleta estableciéndose lugares y horarios que la comunidad deberá cumplir extrictamente. El Jefe de Espacios Públicos de la Municipalidad de Rivadavia, Alfredo Minguetti nos brindó detalles en Master FM. Desde el lunes el municipio de Rivadavia diagramo y estableció los lugares para desarrollar la actividad de caminata o bicicleta estableciéndose lugares y horarios que la comunidad deberá cumplir extrictamente. PARA CUMPLIR - Podrán realizar la actividad de lunes a domingo entre las 08:00 y las 16 hs., siendo solo UNA hora diaria de esparcimiento. - Antes de salir deben enviar un mensaje de WhatsApp al teléfono 2392-494338, solicitando el permiso correspondiente. Seguidamente, compartirán su ubicación en Google Maps para que nuestros empleados y/o funcionarios puedan hacer el seguimiento de su recorrido. - Mientras se encuentren en la vía pública, deberán mantener la distancia correspondiente con las demás personas y utilizar obligatoriamente la Mascarilla Social Sanitaria. NO ES RECREACIÓN "es importante aclarar que es una cuestión terapéutica o de salida al aire libre, no para entrenamientos…, se establecieron 4 espacios verdes que son el Vivero, el barrio de las quintas, la parquizacion (por calle América e Independencia) y el Parque Municipal y en sentido de las agujas del reloj para no cruzarnos…, previo a ello tenemos que solicitar un permiso de seguimiento por whatsapp y el permiso es diario y con todas las medidas de seguridad…, somos unos privilegiados en poder hacer esta actividad así que no seamos tontos, cumplamos con las normas así podemos seguir saliendo un ratito a caminar…" – expreso el funcionario ESCUCHA LA NOTA COMPLETA