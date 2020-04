Tweet El ministro Daniel Gollán dijo que forman parte de "un plan de contingencia" y advirtió: "Tendremos un déficit de 400 para cuando llegue el pico". El ministro Daniel Gollán dijo que forman parte de "un plan de contingencia" y advirtió: "Tendremos un déficit de 400 para cuando llegue el pico". La Provincia defendió la contratación de médicos cubanos para atender casos de coronavirus y advirtió que necesitan más profesionales de la salud. El ministro de Salud bonaerense Daniel Gollán rechazó las críticas a la medida y consideró que "si vinieran norteamericanos u holandeses muchos no se quejarían". Dijo que además tienen en lista a médicos venezolanos y que trabajan para agilizar la convalidación de títulos para que puedan ejercer en la Provincia. "Necesitamos una cantidad de profesionales que no tenemos, que se acerquen todos", pidió. Rechazó las críticas de la oposición a la llegada de médicos cubanos como lo hizo la presidenta del PRO Patricia Bullrich, que pidió la repatriación de los profesionales de la salud que están en el exterior. O del diputado de Juntos por el Cambio Fernando Iglesias, que los acusó de ser "espías". Gollán dijo que si vinieran médicos "norteamericanos u holandeses muchos no se quejarían e irían a recibirlos con aplausos al aeropuerto". Explicó que la contratación de profesionales cubanos "es parte de un plan de contingencia". Señaló que el pico de contagios se postergó ya que inicialmente estaba previsto para mediados de este mes pero que pasó a mayo o junio, por las limitaciones a la circulación por el aislamiento obligatorio. "Uno abre un poquito el grifo, y si aumentan los casos se puede cerrar de nuevo", dijo en diálogo con FM Futurock. Justamente en algunos distritos menos poblados y con poca o nula circulación del virus de la Provincia se habilitarán caminatas recreativas con un radio de hasta 500 metros del domicilio por una hora diaria. Además se autorizaron una serie de actividades como la de locales que cobren servicios e impuestos, oficinas de rentas con turnos y guardias mínimas, actividad registral, venta de mercadería elaborada a través de comercio electrónica o venta telefónica y atención médica y odontológica programada, entre otros. Próximo >