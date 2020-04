Tweet El Pte. del Honorable Concejo Deliberante, Jorge Pablo Rosolen estuvo en el aire de Master FM y en la 102.1 habló de los temas más candentes de la actualidad; la vuelta al trabajo en el deliberativo, los fondos del municipio, el conflicto por la entrega de leche fraccionada y demás. El Pte. del Honorable Concejo Deliberante, Jorge Pablo Rosolen estuvo en el aire de Master FM y en la 102.1 habló de los temas más candentes de la actualidad; Volver a sesionar Con un Concejo sin sesionar desde el inicio de la cuarentena, el personal igualmente estuvo y está en permanente trabajo colaborando con las distintas actividades sociales que se están desarrollando y cuestiones que van surgiendo – “recién a partir de la semana entrante comenzaremos a sesionar a través de la plataforma Zoom, hay muchas cuestiones que son necesarias tratar y como esta cuarentena parece seguirá extendiéndose, debemos buscar la vuelta para que el Concejo vuelva a sesionar aunque mas no sea por necesidad de hacerlo ante cualquier cuestión que surja…” – aseguro Rosolen agregando que – “la economía está en un complejidad absoluta, va a costar mucho recuperar ciertas cuestiones económicas y la salida va a ser muy dura…, nuestro municipio básicamente en un 50% es coparticipación, esos ingresos cayeron un 50% en estos dos últimos meses y allí surge la complejidad económica local, de hecho no vamos a recibir créditos del banco provincia ni la partida de 3 mil millones porque el estado cree que el Distrito de Rivadavia está bien y que no necesita fondos cuando necesitamos 15 millones por lo que no recibimos de coparticipación hace 2 meses…” – expreso Rosolen. Los empleados municipales van a cobrar abril pero no se que va a pasar con los meses siguientes “Si Rivadavia no empieza a recibir fondos de parte de provincia y nación, puede ser que en mayo o junio la situación aún se complique más y suceda que no se pueda pagar sueldos, porque esta mes pagamos con fondos de superávit, de hecho a los proveedores no se les está pagando…, esperemos que la provincia reacciones con respecto a todo esto…” – aseguro el funcionario La entrega de leche “La situación me genera la impresión de haber hecho un escándalo de una situación que bien se podía resolver de otra manera, creo que estaban esperando ver en qué lugar estaban esperando clavar el cuchillo …, la leche es la misma que se vende en supermercados pero de uso industrial como por ejemplo heladerías y demás, pero es LECHE PARA EL CONSUMO HUMANO, LA CUESTIÓN ES TAN SOLO LA MANIPULACIÓN , de hecho es la misma leche que utilizan los comedores desde hace muchísimo tiempo y nadie mientras tanto cuestiono nada, es una leche totalmente apta para el uso humano, y se compró esa leche porque hay desabastecimiento y no se consigue liquida…, de hecho reconocemos que estamos entregando carne picada que se pica en un lugar que no está habilitado para hacerlo, entregamos leche cruda en bidones de 5 litros que no está habilitada para entregar pero con un cartel que dice que primero debe hervirse …, pasa que el estado nacional ha tomado decisiones por decreto que contradicen la constitución nacional, pero la emergencia sanitaria así lo amerita…, acá hay una clara mala intención de generar daño…, es más, la idea de entregar esta leche fue de la Consejera escolar del Frente Renovador, que lo veo con buen criterio, así que ni siquiera sabemos qué tipo de comunicación tienen entre ellos mismos, han hecho un escándalo sin sentido…” ESCUCHA LA NOTA COMPLETA Próximo >