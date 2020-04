Coronavirus en Argentina: el Ministerio de Educación evalúa un regreso de las clases por región

Tweet Si bien no será inmediato, Nicolás Trotta planteó la idea de que el retorno de los chicos a las aulas se vincule al avance de la pandemia en cada provincia Si bien no será inmediato, Nicolás Trotta planteó la idea de que el retorno de los chicos a las aulas se vincule al avance de la pandemia en cada provincia El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, evaluó como posibilidad el regreso de los niños y adolescentes a las clases presenciales por “regiones” a medida que se flexibilice la cuarentena, pero advirtió que esa alternativa no se aplicará “en el corto plazo”. “El regreso a las clases es una decisión federal. Tenemos que analizar la situación epidemiológica para definirlo. Puede llegar a haber una mirada global que, no en el corto plazo, en alguna región de nuestro país, pueda ser posible el regreso a las aulas”, consideró el funcionario, al cumplirse 41 días de aislamiento preventivo, social y obligatorio. Trotta puntualizó que un hipotético retorno a las clases presenciales “tampoco se va a dar en similares condiciones a como era antes, porque va a haber que sostener políticas de distanciamiento social”. En esa línea, planteó que se tendrán que adoptar medidas que garanticen la seguridad en las aulas para toda la comunidad educativa. “Vamos a tener que trabajar en el ingreso a la escuela: tenemos que evitar que haya amontonamiento de personas en la entrada. Los recreos van a estar, pero tenemos que reorganizarlos”, precisó en diálogo con radio AM750. El ministro de Educación nacional, Nicolás Trotta. Sin embargo, el funcionario insistió que cualquier decisión educativa que implique un regreso a la normalidad educativa se trata de “un día a día” y que todos los países están atravesando un sendero de incertidumbre. Y alertó que “no se perderá el año”. “La certeza que tenemos es que vamos a priorizar el cuidado de la salud y de la vida. Eso nos lleva a pensar que el retorno a las escuelas físicamente no va a ser en las próximas semanas, por eso tenemos que profundizar el desafío de aprender en el hogar, fortaleciendo el vínculo entre docentes y alumnos”, agregó Trotta. “La vida escolar no es este ciclo lectivo 2020, sino los 14 años, desde el Jardín hasta que se termina el secundario. Si las clases retornan en agosto, eso representa el 14% de todo el recorrido escolar", completó. La conectividad de lo alumnos Nicolás Trotta informó que el Gobierno está profundizando la distribución de las netbooks que no fueron repartidas por el gobierno anterior, y reconoció las complicaciones que implica que haya alumnos sin acceso a computadoras. “Aún hay un 60% de las escuelas sin conectividad”, expresó. “Las computadoras se van a enviar a las escuelas directamente y las familias deberán retirarlas cuidando el distanciamiento social. En el caso que no puedan retirarlas, se las vamos a hacer llegar a su hogar”, precisó el ministro de Educación. Según Trotta, hubo una porción de las computadoras que “tienen casi 4 años y medio en stock y es sorprendente que no se hayan distribuido. En la gestión de Cristina Kirchner hubo casi 5 millones de computadoras distribuidas y en los últimos cuatro años eso se redujo a menos de 800 mil", consideró. Acerca del reparto que está realizando su cartera, planteó que los equipos se van a entregar a los estudiantes de 4° año de la secundaria, principalmente en diez provincias del “norte grande”, y de 3° año de la Ciudad de Buenos Aires. El criterio para distribuirlas será en función de los indicadores socioeconómicos y la situación de vulnerabilidad de las familias. “Las computadoras se van a enviar a las escuelas directamente y las familias deberán retirarlas cuidando el distanciamiento social. En el caso que no puedan retirarlas, se las vamos a hacer llegar a su hogar”, sostuvo Trotta. Próximo >