Jugó con Juntos por el Cambio y en plena crisis se acercó a Alberto

El hombre que llegó de la mano de Miguel Pichetto para sumar peronismo a la alianza PRO, UCR y CC - ARI, se acerca al oficialismo. Incluso, Gilberto Alegre, dejó de lado las diferencias con Cristina y la ponderó como "conductora". En las últimas horas, a través de un escrito, Gilberto Alegre acercó posiciones con el oficialismo de Todos. En definitiva, el hombre que compitió por la intendencia de General Villegas de la mano de Juntos por el Cambio y el ex senador nacional Miguel Pichetto, lanzó buenos augurios para Cristina Fernández y Alberto Fernández. "No se puede dejar de reconocer, la calidad de conductora de Cristina Fernández quien llevó a su espacio otra vez al gobierno, más allá de las diferencias que tenemos. Muchos suponían que Cristina terminaría su carrera política en la cárcel y otros tantos deseaban que ese fuera su destino", sostuvo Alegre en un texto con su firma. De esa manera, remarcó la coyuntura con la que se encontró la gestión de Alberto. "En este panorama de incertidumbres, irrumpió en el escenario mundial y nacional una pandemia que trastocó la vida normal de todos, y mutó los escenarios en algo nuevo y desconocido", sostuvo el ex diputado nacional. En ese sentido, remarcó: "Frente a eso, nuestro Presidente rápidamente se puso al frente de la situación sanitaria, demostrando una capacidad de liderazgo que sorprendió a la mayoría de la comunidad, otorgándole dicha acción un amplio reconocimiento social". "Sin duda, esta situación le ha dado una entidad como líder, desconocida para la gran mayoría de los argentinos. Y su liderazgo se consolidó en principios éticos muy profundos, donde puso como valor la vida por sobre cualquier otro interés. Ante esta realidad nuestro presidente planteó que la caída del PBI se puede recuperar, no así las vidas humanas que se pierdan", destacó Alegre. Así, y de cara al futuro cercano de la Argentina, el villeguense señaló que en "los objetivos que aparecen como prioritarios son la renegociación de la deuda, la recuperación de la economía, la reparación de los sectores que han caído en la pobreza y la inserción internacional de nuestro país en un mundo complejo. Volver a los grandes objetivos del Peronismo quien proclamaba en una de sus verdades, que decía ´Para el peronismo existe una sola clase de hombres: los que trabajan´". En ese marco, Alegre ponderó que "para llevar adelante un programa de esas características y con calma social, se necesitará un amplio consenso dentro de nuestra sociedad. Hoy solo lo puede lograr alguien como nuestro presidente quien, levantando las banderas de la vida frente a cualquier otra especulación, lleva con éxito y amplio consenso social, esta difícil tarea. La próxima etapa será muy dificultosa y se necesitará un amplio apoyo de todos los sectores". "Solo se puede aspirar a semejante objetivo levantando bien alta la bandera de la ética y el sacrificio. La sociedad seguro está dispuesta al sacrificio, pero con justicia. Una golondrina no hace verano, pero es una señal de que algo está cambiando", cerró en su misiva Gilberto Alegre.