Axel Kicillof, sobre las excarcelaciones: “El Poder Ejecutivo no encarcela ni libera, esas son atribuciones de la justicia

El gobernador bonaerense se expresó sobre la liberación de presos con la excusa del coronavirus. "Es falso que exista un plan para liberar presos masivamente", indicó El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, expresó este miércoles su posición sobre las excarcelaciones de presos con el fin de generar mayor espacios en las cárceles superpobladas y evitar así la posibilidad de que se multiplique el contagio de coronavirus. "Es absolutamente falso que exista un plan del Gobierno de la provincia de Buenos Aires para "liberar masivamente presos". Pero además, es totalmente inverosímil porque pura y simplemente el Poder Ejecutivo no encarcela, ni libera ni decide libertades condicionales", aseguró el mandatario a través de su cuenta de Twitter. Kicillof dijo que "el Poder Judicial tiene esas atribuciones y respeto plenamente la división de poderes", al tiempo que marcó que desde que asumió la gobernación no nombró jueces, ni al procurador ni hizo cambios en la Corte Suprema. "Tanto el procurador como los defensores oficiales y los fiscales continúan desde la gestión anterior", precisó. El mensaje del Gobernador en las redes sociales El gobernador también hizo referencia al rol de la oposición en el debate público sobre la excarcelaciones de presos. "Les pido la máxima responsabilidad con este tema tan delicado. No agreguemos más temores a la población", precisó. Por otra parte, dijo que "al igual que el Gobierno Nacional, nuestro único plan es seguir trabajando para cuidar la salud y la vida de todos y todas". Kicillof publicó su postura apenas unos minutos después de que lo hiciera el presidente Alberto Fernández quien ratificó que en la Argentina "la solución del problema está en manos de los tribunales y que "son los jueces naturales quienes, de considerarlo necesario, disponen libertades". Fernández aseguró que "las cámaras de casación han hecho muy oportunas recomendaciones para hacer frente al problema" y dijo que las "Organizaciones internacionales como la Organización de Naciones Unidas o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha formulado recomendaciones para evitar que el hacinamiento en las cárceles ponga en riesgo la vida de los reclusos". La Justicia ya liberó a 1700 presos con la excusa del coronavirus Luego de un polémico fallo de la Cámara de Casación bonaerense, más de mil delincuentes condenados salieron de la cárcel y hay otro grupo importante de reclusos que presentó recursos con el objetivo de recuperar la libertad o al menos ser beneficiados con prisión domiciliaria. Hasta el momento, en la provincia de Buenos Aires se concedió la excarcelación de un número estimado de 1.400 detenidos alojados en prisiones y comisarías, según fuentes de la Procuración bonaerense consultadas por Infobae. Si se tiene en cuenta que hasta el 22 de abril la cifra ascendía a 800, el número se duplicó en un lapso de siete días. A la par, están vigentes pedidos individuales de otros 1.300 presos. Hasta la semana pasada, había 2.600 presentados, con nueve hábeas corpus colectivos, de acuerdo a las mismas fuentes consultadas