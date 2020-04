Tweet En su editorial en Realidad Aumentada, Jonatan Viale se refirió a la polémica por las prisiones domiciliarias otorgadas por la pandemia del coronavirus y analizó la situación de "los idiotas que cumplimos la Ley". En su editorial en Realidad Aumentada, Jonatan Viale se refirió a la polémica por las prisiones domiciliarias otorgadas por la pandemia del coronavirus y analizó la situación de "los idiotas que cumplimos la Ley". "Quiero compartir con vos una sensación que tengo hace rato. Siento que en Argentina hay una inmensa mayoría silenciosa que cumple con la Ley, paga impuestos, se rompe el lomo laburando, apuesta al país, y educa y cuida a sus hijos. Esa enorme masa social está descuidada por el Estado. Por otro lado, hay una minoría tremendamente ruidosa, violenta y peligrosa que viola la Ley y tiene privilegios. Por momentos siento que el Estado está más preocupado en defender los derechos de los delincuentes que en defender los derechos de los cumplimos la Ley". "Hay algunos Ministros y Secretarios que se preocupan más por los presos que por la clase media trabajadora. De manera que se baja un mensaje perverso que podría sintetizarse así: 'Ya no nos conviene cumplir la Ley'. Pensaba en cómo se destrozó en los últimos años la calidad de vida de la clase media argentina. Por eso, infectarse con el virus ya no es la única preocupación en la Argentina". "Es lógico, a medida que van pasando los días y el país sigue sin funcionar crece la preocupación por la situación socioeconómica y encima apenas estamos viendo la punta del iceberg. Lo que se ve son las muertes por el coronavirus y la cuarentena. Lo que no se ve son cosas tan o más graves: más desempleo, aumento de suicidios, hambrunas de proporciones bíblicas (lo dice la ONU), problemas cardíacos, aumento de la violencia, aumento de las adicciones. Cuando la mitad de un país es pobre se daña el tejido social y se rompe la matriz de valores". "La clase media baja que cae en la pobreza llega a un mundo desconocido, entra en el mundo de la dependencia del Estado, el plan social, el subsidio, el prestamista y el usurero. Muchos lo asimilan, otros no lo soportan. No es fácil lo que viene. El Estado, a través del Poder Ejecutivo y Judicial nos está mandando un mensaje potente y perverso. En Argentina siempre gana el que no cumple la Ley. Incluso, un violador". Mirá el editorial completo de Jonatan Viale: Próximo >