Confirmaron siete nuevas muertes y 158 casos en las últimas 24 horas

Tweet De acuerdo con el último parte del Ministerio de Salud, el total de fallecidos en todo el país llegó a 214 y el número de infectados ascendió a 4285 De acuerdo con el último parte del Ministerio de Salud, el total de fallecidos en todo el país llegó a 214 y el número de infectados ascendió a 4285 El Ministerio de Salud de la Nación registró este miércoles siete nuevas muertes por coronavirus y 158 contagios en las últimas 24 horas. Así, la cifra del total de infectados en todo el país ascendió 4285 y las víctimas fatales suman 214. Del total de esos casos, 912 (21,3%) son importados, 1.835 (42,8%) son contactos estrechos de casos confirmados, 1041 (24,3%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica. Esta mañana se confirmaron dos nuevas muertes en el geriátrico Apart Incas de Belgrano, el cual debió ser clausurado luego de que se detectaran 19 contagios. Se trató de Isabel Lichsztain y Lidia Capra, de 92 y 96 años, ambas de la ciudad de Buenos Aires. Hasta el momento, en la residencia para adultos mayores porteña se contabilizaron cinco decesos. También se registraron 5 muertes más: son dos mujeres (una de 86 años, residente en la provincia de Buenos Aires; y otra de 61 años, de la provincia de Chaco) y tres hombres, uno de 37 años, residente en la provincia de Buenos Aires; otro de 86 años, de Capital Federal y otro de 38 años, de Río Negro. Formosa y Catamarca son las únicas jurisdicciones que hasta el momento no han presentado enfermos por coronavirus. De los nuevos 158 casos, 103 son de la provincia de Buenos Aires, 34 de Capital Federal, 8 de Río Negro, 4 de Misiones, 4 de Chaco, 2 de Mendoza, 1 de Córdoba, 1 de La Rioja y 1 de Neuquén. El Ministerio de Salud también reveló que durante el martes fueron realizadas 2.458 nuevas muestras. Desde el inicio del brote se llevaron a cabo 56.058 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 1.235,4 muestras por millón de habitantes. El número de casos descartados hasta ayer es de 43.322 (por laboratorio y por criterio clínico/ epidemiológico). Las principales franjas etarias afectadas de los casos registrados corresponden a personas de entre 20 y 59 años, siendo la edad promedio de 43 años. A la fecha, el total de altas es de 1.192 personas. Esta tarde, en la Terminal de Retiro, el Ministerio de Salud de la Nación detectó -a través de los testeos rápidos- el primer caso positivo de anticuerpos de coronavirus. Se trató de un hombre que se ofreció voluntariamente y quien comentó que volvió hace tres semanas de un viaje al exterior y que no tuvo síntomas. Según lo indicado por las autoridades, el test rápido “es muy sencillo y demora entre 15 y 20 minutos”, se realiza en base a una pequeña muestra de sangre y pueden participar del estudio los mayores de 18 años que no hayan presentado fiebre ni síntomas respiratorios o pérdida súbita del sentido del olfato y del gusto en los últimos 21 días. Si los resultados del análisis reflejan el desarrollo de anticuerpos en el organismo del sujeto analizado, se interpreta que esa persona, en algún momento, se contagió. Por lo tanto, se procede a establecer las pautas protocolo de aislamiento obligatorio. El sábado pasado, el presidente Alberto Fernández prolongó la cuarentena obligatoria hasta el domingo 10 de mayo y anunció la habilitación de las actividades recreativas. Sin embargo, la ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba decidieron conjuntamente no habilitar las salidas. Estas cuatro provincias nuclean casi el 70% de la población del país y sus dirigentes consideraron que es importante mantener un alto grado de cohesión. Luego, al listado de provincias que decidieron no habilitar las salidas se sumaron Tucumán, Corrientes, Salta, Misiones y Mendoza. En el mundo se registraron 3.157.459 personas contagiadas por coronavirus, de las cuales 219.61 fallecieron y 957.094 lograron recuperarse. Próximo >