Los lavaderos de autos en América piden volver al trabajo

Tweet Ariel Martín propietario del Lavadero "Los Pibes" en calle Colón de América habló en la mañana de la radio por Master FM 102.1 y nos contó su necesidad de abrir nuevamente el lugar que le da un sustento económico a su familia. Desde el comienzo de la cuarentena obligatoria, muchos comerciantes, empresario y pymes han debido cesar sus actividades por completo y a esta altura de la disposición, están necesitando abrir las puertas para seguir subsistiendo. Todo se termina "Necesito trabajar porque no hay otra forma de vivir en este rubro…, la semana pasada enviaron un link de la municipalidad averiguando como trabajamos pero aún no he conocido respuestas…, así que estamos esperando que pronto podamos volver a trabajar, en mi caso es la única entrada de dinero que tengo además de mi esposa que es docente, lo mío no es un trabajo de riesgo, tenemos también un protocolo de trabajo, de hecho vino en una oportunidad la policía y me expresaron que si volvía a abrir me cerraban el lavadero así que lo hice, en realidad abri porque necesite trabajar y no tuve contacto con nadie porque pasaba a retirar el auto, me dejaban el dinero en el auto y lo devolvía dejándolo en la puerta y no mantuve contacto con nadie…" – expreso Martin agregando que – "de ahora en más seguiré trabajando con el protocolo que me cuida y nos cuida siempre y cuando podamos volver a trabajar porque nosotros también necesitamos seguir trabajando, de hecho lavare de a un auto aunque esto demande que también tenga más gasto, supimos que en Ameghino comenzaron a trabajar, pero bueno, tampoco tenemos demasiada certeza pero tengo fe en que pronto podamos volver a trabajar…" – señalo el empresario