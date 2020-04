Todo lo que tenés que saber sobre como funciona el Banco Nación en Rivadavia

Tweet El Gerente Jorge Silva, hablo en la radio de Grupo Master y contó cómo está funcionando el banco en tiempos de cuarentena. Además se refirió a la renovación del plazo fijo on line y a los créditos a tasa cero. El Gerente Jorge Silva, hablo en la radio de Grupo Master y contó cómo está funcionando el banco en tiempos de cuarentena. Además se refirió a la renovación del plazo fijo on line y a los créditos a tasa cero. Bastante bien “La verdad que venimos trabajando bastante bien, este sistema de turnos ha ordenado a la gente y en forma muy tranquila…, el sistema de turnos es electrónico y además la gente ha tomado conciencia y utiliza más el cajero automático o el sistema de orden de llegada que también es muy ordenado…” aseguro el Gerente agregando que – “la gente respeta todas las medidas de seguridad y eso es muy bueno…” Billetes sin numeración A través de las redes sociales se ha viralizado un video que muestra billetes de 1000 pesos sin numeración, haciendo alusión a que el gobierno los está emitiendo sin numeración ante la emergencia – “la verdad que en primer lugar no tengo redes sociales y por ende no he visto nada, tampoco me llego ningún comentario, pero fuere cual fuere la situación, cualquier billete que no tenga numeración, ES FALSO, y no hay otra…” Créditos a tasa cero Silva expresó al respecto "Hasta el momento no tenemos nada sobre esto que ha anunciado el Gobierno Nacional, seguramente la semana entrante tendremos más información para brindarles a nuestros clientes pero por ahora solo se conoce los que han difundido los medios de comunicación aunqeu oficialmente no tenemos ninguna circular" Actividades semanales “Semanalmente desde casa central van llegando nuevas directivas acerca de que operaciones se pueden volver a realizar o no, ahora por ejemplo se puede renovar plazos fijos pero no se puede retirar dinero, o sea, si pueden retirar en cajeros, no por caja, y así como estas otras operaciones que de a poco se podrán ir liberando…” – aseguro Silva, Gerente del Banco Nación sucursal América ESCUCHA LA NOTA COMPLETA Próximo >