Horacio Rodríguez Larreta: “Es indignante que salgan los presos a la calle mientras la gente está encerrada por la cuarentena”

El Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se refirió hoy a la polémica sobre la liberación de presos en el marco de la pandemia del coronavirus: "Es indignante, porque mientras la gente está encerrada cumpliendo la cuarentena tenemos presos que salen a la calle", planteó. Durante una conferencia de prensa desde la sede gubernamental de Parque Patricios, Larreta hizo referencia a la detención de Federico Benvenuto, de 33 años, que estaba preso en la cárcel de Marcos Paz y se le concedió la prisión domiciliaria por el coronavirus. "Llevame, igual mañana me voy de nuevo", les dijo ayer a los agentes tras ser capturado por robar un local en Almagro. "Venimos haciendo un esfuerzo enorme por mejorar la seguridad y cuando nos encontramos con situaciones como esta, es indignante", criticó el mandatario porteño, y agregó: "La presencia policial nunca se aflojó, al delincuente lo agarraron robando y lo metieron preso de nuevo". Por su lado, el ministro de Salud, Fernán Quirós, afirmó que Argentina no va a tener un pico de contagios de coronavirus como se registró en Nueva York o el norte de Italia "porque se tomaron medidas y la gente hace un gran esfuerzo"