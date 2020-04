Otro «cuento del tío»: estafada en nombre de la ANSES

Tweet Mariana Bustos recibió la mañana del martes, alrededor de las 11:30 hs, el llamado desde un número con característica de la Capital Federal (011) donde la contactaba un supuesto agente de la Agencia Nacional de Seguridad Social por una gestión que ella había iniciado. Mariana Bustos recibió la mañana del martes, alrededor de las 11:30 hs, el llamado desde un número con característica de la Capital Federal (011) donde la contactaba un supuesto agente de la Agencia Nacional de Seguridad Social por una gestión que ella había iniciado. Efectivamente Mariana había solicitado la ayuda del organismo nacional, inscribiéndose oportunamente pero le había sido denegada. Desde entonces, utilizando los mismos argumentos y métodos con los que han engañado a mucha gente comenzó la estafa. Sin que debiera cortar la comunicación en ningún momento la mujer debió dirigirse a un cajero automático, colocar su tarjeta y habilitar la cuenta, al tiempo que le solicitaba datos puntuales como CBU y otros. Así fue que al no tener dinero disponible, le pidió que operara desde otra cuenta por lo que fue asistida por una amiga que se encontraba en el lugar. El saldo en esa cuenta era de $ 16.549 y en cuestión de minutos solamente habían quedado $ 549. Fue allí donde reaccionó que algo no estaba bien, mientras tanto continuaba el contacto permanente con el desconocido que le había brindado en un comienzo su identidad, pero el nombre de la persona que estaba del otro lado de la línea no coincidía con el que apareció en la pantalla al momento de la transferencia. El intercambio de mensajes de audio en ese momento, duró unos minutos más hasta que luego de la negativa ante el requerimiento de la facilitación de los tickets mediante fotos enviadas por WhatsApp, el presunto agente bloqueó el perfil y no hubo más contacto. A partir de allí fueron al menos dos visitas a la comisaría hasta radicar la denuncia, los trámites ante el banco para el bloqueo de las cuentas afectadas y la búsqueda de dinero en familiares y amigos para restituirlo a quien le había facilitado la tarjeta momentos antes. Mariana se encuentra actualmente sin poder trabajar y recibe la ayuda principalmente de su hermana a quien le agradecio especialmente; seguramente la necesidad y un momento de distracción, hicieron que cayera, aún cuando de manera permanente te hablan de estos engaños, pero me tocó, contó resignada. Su predisposición tiene por objeto alertar para que nadie más pase por lo que pasó o al menos sean menos los afectados, ya que han sido varios los vecinos de diferentes edades que han sido víctimas de este ardid. Fuente: Distrito Interior Próximo >