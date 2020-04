La Liga del Oeste no tendrá actividad hasta el mes de octubre

Tweet "Las Federaciones, Ligas y Clubes no tendrán actividad oficial deportiva durante los meses de mayo, junio, julio, agosto y parte de septiembre. Esto responde a las consultas sobre si deberían licenciar cuerpo técnicos, empleados, etc", dice el informe emitido por el Consejo Federal. "Las Federaciones, Ligas y Clubes no tendrán actividad oficial deportiva durante los meses de mayo, junio, julio, agosto y parte de septiembre. Esto responde a las consultas sobre si deberían licenciar cuerpo técnicos, empleados, etc", dice el informe emitido por el Consejo Federal. El pasado martes se llevó a cabo una reunión virtual de delegados provinciales. Se trató el siguiente orden del día y se llegó a las siguientes conclusiones: 1) Se dio lectura al despacho 12.556 de necesidad y urgencia con un apoyo unánime el cual está refrendado por el Presidente Pablo Toviggino y el Secretario General Javier Treuque, donde se da por finalizado el Torneo Regional Federal Amateur 2020. 2) Luego cada uno de los Delegados Provinciales presentó la problemática de su Pcia. como así también las necesidades que están pasando. Cada una de las Federaciones y Ligas se encuentran trabajando en el armado de un protocolo para que, llegado el caso, pueda ingresar mínimamente una cantidad de público a los estadios, que permita solventar los costos de cada jornada (siempre que la autoridad Nacional, Provincial y Municipal así lo permitan) para ver cuál es la posibilidad de organizar el Torneo anual clasificatorio en la segunda mitad del año, más precisamente durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, y siempre observando el día a día del COVID-19, que no se sabe cuándo va a finalizar. 3) Seguidamente se trató un tema muy preocupante: la no colaboración de la Provincias a Federaciones, Ligas y Clubes, exceptuando a los gobiernos provinciales de San Juan y La Pampa. 4) Personería Jurídica: los trámites que se encuentran dentro de Personas Jurídicas no están teniendo posibilidades de avanzar, dado que se está atendiendo solamente trámites urgentes. Al respecto, se solicita al Consejo Federal de manera conjunta con la Comisión de Homologaciones la posibilidad de que se flexibilice, por lo que sería el año 2020, las homologaciones y así dar por homologadas a las mismas Ligas que habían cumplido con todos los requisitos durante el 2019. 5) Dado el poco tiempo que se tendría para disputar la etapa clasificatoria y la posterior etapa final, el Consejo Federal no organizaría este año los Torneos Nacionales de Selecciones Sub 15, Femenino y Futsal. 6) Para concluir se tocó el tema del COMET, sistema sobre el cual las Ligas deben avanzar. De disputarse este año algún torneo, todas las Ligas deberán tener dicho sistema al día. Este sí será un requisito a cumplir por las instituciones participantes. Conclusión: Las Federaciones, Ligas y Clubes no tendrán actividad oficial deportiva durante los meses de mayo, junio, julio, agosto y parte de septiembre. Esto responde a las consultas sobre si deberían licenciar cuerpo técnicos, empleados, etc. Próximo >