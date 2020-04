Daniel Gollán, ministro de Salud bonaerense: “Hay que ir hacia un contagio administrado”

Tweet El funcionario provincial afirmó que se trabaja para “encontrar un equilibrio” entre las medidas sanitarias de combate al coronavirus y la economía, y “para decirle al presidente (Alberto Fernández) y al gobernador (Axel Kicillof) dónde se puede empezar a circular” El funcionario provincial afirmó que se trabaja para “encontrar un equilibrio” entre las medidas sanitarias de combate al coronavirus y la economía, y “para decirle al presidente (Alberto Fernández) y al gobernador (Axel Kicillof) dónde se puede empezar a circular” El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, afirmó hoy la necesidad de encaminarse hacia “un contagio administrado” del coronavirus para lograr un “equilibrio” entre las necesidades sanitarias de la población y la realidad económica, que sufre una depresión por la cuarentena dispuesta por el Gobierno para evitar la propagación del Covid-19. “Estamos trabajando para decirle al presidente (Alberto Fernández) y al gobernador (Axel Kicillof) dónde se puede empezar a circular”, señaló el funcionario bonaerense, y amplió: “Algunas provincias creen que el éxito es no tener ningún caso, eso no va a suceder, salvo que se queden encerrados hasta que aparezca una vacuna; el tema es cómo vamos logrando que (los contagios) sean administrados, que no explote de golpe, y estamos en sintonía con todos los científicos”. Con referencia a la situación de la economía Gollán explicó que “si nos quedamos encerrados toda la vida, vamos a morir de inanición”, aunque destacó que la cuarentena permitió “ganar tiempo para saber cómo era afuera (el comportamiento del coronavirus) y trabajar con cierto margen; ganamos la posibilidad de saber, primero, aplanar la curva y, después, conocer cuál era el diagnóstico interno". Gollán, junto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof “Nosotros tenemos protocolos generales y protocolos particulares para autorizar a los intendentes e ir abriendo la compuerta de la economía”, señaló, en declaraciones a radio El Destape. “La apertura de la cuarentena está sucediendo de a poco porque vamos liberando de forma progresiva y monitoreada. Vamos a priorizar la actividad económica productiva”, agregó: “Vamos a tener pronto novedades para el tratamiento del coronavirus que van a bajar la mortalidad”. En los últimos días, Gollán destacó que “la curva de contagios está prácticamente igual que en las últimas dos semanas”, por lo que informó que se trabaja en "un mapa de riesgo junto a los intendentes, en base al cual salieron las aperturas de alguna actividades en los municipios”. Por otro lado, y con relación a las medidas para dinamizar los sectores productivos paralizados por la cuarentena, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, presentó ayer un paquete de medidas en el marco de la emergencia sanitaria por coronavirus y afirmó: “Tenemos soluciones para cuestiones que no estaban en el plan de nadie”. Durante el anuncio, el mandatario afirmó sentir “orgullo de presentar seis medidas destinadas al sector productivo en medio de la emergencia” y recordó que cuando comenzó su gestión había una crisis económica, por lo que su administración se propuso “lograr una recuperación productiva y trabajar para generar instrumentos y recuperar el sistema productivo tan golpeado por el modelo neoliberal”. “En eso estábamos y llego el coronavirus. Hoy podemos decir que tenemos soluciones para cuestiones que no estaban en el plan de nadie”, indicó, y enumeró la herramienta “Comercios Abiertos”, desarrollada por Provincia Net y el Ministerio de Producción para ayudar a los gobiernos locales a facilitar la interacción entre comerciantes y vecinos, evitando aglomeraciones en el marco del aislamiento. Axel Kicillof, durante una conferencia de prensa en la sede de la gobernación de Buenos Aires En la plataforma, que funcionará desde la página de cada municipio, se mostrará el listado de comercios adheridos de los distintos rubros para que los vecinos puedan realizar el pedido de modo online o telefónico y recibirlo en su casa. Kicillof dijo que se trata de un “instrumento para que en un marco tan complejo se pueda trabajar y producir igual dado que la gente no puede circular y los comercios tienen puertas cerradas, pero con mercadería para vender” y añadió que “juntamos la oferta y demanda y la pusimos a disposición de los 135 municipios”. El Gobernador manifestó que “este sistema unificado permitirá hacer compras y recibirlas mediante el sistema de delivery o puerta a puerta” y apuntó que “brinda nuevas posibilidades en el marco de la pandemia para que el comercio a domicilio sea más eficiente y transparente”. A la vez, se presentó el Plan Provincial de Producción de Insumos Esenciales que se apoya en tres ejes: La articulación entre el sector productivo y organismos estatales, para abastecer las demandas sanitarias en el actual contexto; el asesoramiento a aquellas empresas y cooperativas con posibilidad de diversificarse y reconvertirse para satisfacer las necesidades del sistema de salud; y el acompañamiento a empresas y cooperativas que buscan desarrollar productos para sustituir importaciones. En paralelo, se anunció la puesta en marcha de #FINDE, la primera feria virtual de cultura independiente e industrias creativas de la provincia que se desarrollará durante tres fines de semana consecutivos (30 de abril al 3 de mayo, 7 al 10 de mayo y 14 al 17 de mayo). A través de esta plataforma es posible comprar con descuentos y promociones del Banco Provincia videojuegos, libros e instrumentos musicales y música, así como participar de charlas, shows, talleres y exhibiciones. Próximo >