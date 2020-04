El Frente de Todos Somos Rivadavia solicita ampliar la atención a comerciantes y profesionales

Tweet Los concejales integrantes del bloque Frente de Todos Somos Rivadavia, elevó una nueva propuesta para ser analizada con el objetivo de paliar los efectos del cese y/o disminución de la actividad de los comerciantes y profesionales. Los concejales integrantes del bloque Frente de Todos Somos Rivadavia, elevó una nueva propuesta para ser analizada con el objetivo de paliar los efectos del cese y/o disminución de la actividad de los comerciantes y profesionales. El pedido se desprende de la posición del Presidente de la Nación en la conferencia brindada el 25 de Abril habilitando a los gobernadores de cada una de las provincias a dialogar con los Intendentes Municipales a los fines de flexibilizar algunas actividades comerciales, teniendo en cuenta que Rivadavia, es uno de los distritos que no ha presentado casos positivos de COVID 19 y que, la pandemia del coronavirus no es sólo una crisis sanitaria, sino que acarrea una crisis económica y social. "Solicitamos se evalué la posibilidad de habilitar a todos los comercios afectados por la cuarentena a trabajar y a los profesionales, siempre teniendo presente las medidas de seguridad recomendadas", inicia el documento. El informe detalla que "lo hacemos teniendo en cuenta que esta pandemia afecta a la salud pública pero que inevitablemente también afecta a quienes no pueden trabajar y es nuestra tarea pensar alternativas para hacer que el impacto sea lo menos negativo posible". Asimismo destacan que "es imprescindible mencionar previamente, que nuestra decisión ha sido siempre la de respetar cada una de las decisiones que se tomen a nivel nacional o provincial, priorizando siempre la salud de nuestros habitantes". Con respecto a los comercios, estaría destinado a aquellos que a la fecha no han sido habilitados, al igual que la atención de profesionales. Para su implementación "previamente deberán inscribirse en un registro municipal habilitado y monitoreado por personal a su cargo, a los efectos de tener un control de las personas que circulan en la ciudad y previo otorgamiento de un permiso municipal". Se destaca en la solicitud los comercios que deberían habilitarse: Inmobiliarias, Concesionaria de Autos, Lavadero de Autos, Casa de Ropa, Mercería, Tapicería, Talabartería, Jugueterías, Venta de Electrodomésticos, Relojerías, Joyerías y todo lo que encuadre en el rubro de comercios. "La actividad debería llevarse a cabo en el horario de 14 a 18 horas, para de esta manera evitar en horas de la mañana una superpoblación de personas en la calle" detalla el pedido. "El protocolo sería el siguiente: respetar el distanciamiento social, ingreso de un cliente por vez al local comercial, barbijo o tapaboca y/o mascarilla facial obligatoria, limpieza de manillares y picaportes, limpieza constante de zona de cajas, persona en espera fuera del local respetando la distancia social, ventilación permanente del local, limpieza constante de vitrinas, desinfección de paquetes o productos embalados, y disponibilidad de alcohol en gel/alcohol al 70% agua para el cliente y empleado". Y agrega que "con los mismos fundamentos podrían habilitarse los profesionales Abogados, Contadores y Escribanos" y se detalla que "la actividad debería desarrollarse durante la mañana de 8 a 12 horas para evitar circulación excesiva de gente y deberían funcionar con turnos, de a un cliente a la vez y respetar las medidas de bioseguridad ya mencionados anteriormente". Y sostiene el informe que al igual que en los casos anteriores, se habilitaría un registro municipal cuya inclusión los habilitaría a obtener el correspondiente permiso municipal y quienes desarrollen esta actividad estarán obligados a llevar un registro de clientes, indicando nombre, apellido, DNI y domicilio real de cada uno. Se destaca que "en el caso de que cualquiera de estos comercios y profesiones incumpla alguno de los protocolos de salud y/o directivas impartidas por el área que coordine los permisos, automáticamente dará lugar a la revocación inmediata del permiso municipal oportunamente otorgado y una multa económica". Por último resaltan que "el Estado tiene que estar presente también en los sectores más dinámicos de nuestra economía local que son generadores de trabajo" y finalizan que "una vez más, nos ponemos a disposición en cuanto fuese necesario para abordar esta pandemia y su consecuente crisis social". Próximo >