Intervención de la provincia ante la discusión de la leche

Este jueves 30 de abril visitaron el Distrito de Rivadavia, autoridades del Ministerio Provincial de Desarrollo a la Comunidad y del Ministerio Provincial de Agroindustria con el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria en el marco del Programa Servicio Alimentario Escolar (SAE). El Director Provincial del SAE, Andrés Capuano, la Directora Provincial de Seguridad y Soberanía Alimentaria, Laura Segarra y el Director de Auditoria Agroalimentaria, Dr. Alfredo Bonavitta dialogaron con las concejeras escolares, la Coordinadora de Políticas en Territorio, María Emilia de la Iglesia, la Inspectora Jefe Distrital, Marta Cucurull, el Secretario de SUTEBA, Dario Fernandez y la concejal Mercedes García Duperou. El propósito del gobierno del Frente de Todos es garantizar la alimentación en todos los hogares y con la calidad que corresponde. En ese marco el Programa SAE en Rivadavia alcanza a 2606 alumnos y se suma a los dispositivos del IFE, AUH, tarjetas Alimentar, bono a jubilados y pensionados, todas acciones en el marco de políticas públicas de seguridad social que buscan crear las mejores condiciones de salud y alimentación para todos los argentinos en el contexto de la pandemia COVID 19. Por último, el auditor del Ministerio de Agroindustria constató que la leche en polvo La Serenísima adquirida por el Consejo Escolar y fraccionada para ser entregada en los bolsones de SAE, no es apta para consumo directo, la leche afirmó "es de uso exclusivo industrial" y destacó que se incumplieron las buenas prácticas de manipulación de alimentos por lo cual la leche en cuestión no podrá ser destinada al consumo personal. El bloque de concejales del Frente de Todos Somos Rivadavia ratificamos nuestro compromiso de trabajo por el bienestar de los vecinos de Rivadavia y especialmente por las familias más vulnerables y lamentamos que una acción de cuidado de la salud. Lamentamos que el intendente Javier Reynoso no haya recibido a las autoridades provinciales, ya que creemos que en este contexto de crisis no debe haber espacio para grietas o diferencias partidarias, sino que estamos convencidos que todos debemos trabajar juntos para el bien de la comunidad