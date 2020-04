En Rivadavia se realizan reuniones con diferentes sectores para analizar la ampliación de las actividades comerciales

Tweet El intendente Javier Reynoso continúa realizando reuniones con diferentes sectores productivos del Distrito, con el objetivo de escuchar todas sus propuestas y tener un conocimiento más amplio sobre cada situación particular, en vistas de analizar la posible ampliación de los rubros exceptuados. El intendente Javier Reynoso continúa realizando reuniones con diferentes sectores productivos del Distrito, con el objetivo de escuchar todas sus propuestas y tener un conocimiento más amplio sobre cada situación particular, en vistas de analizar la posible ampliación de los rubros exceptuados. En el día de hoy realizó 3 videoconferencias con: comerciantes de Indumentaria y Calzado, en la cual participó también Oscar González, Presidente de la Cámara de Comercio local; peluqueros; y abogados. Todas estas actividades se encuentran interrumpidas por disposición del Decreto Provincial 260/20, que actualmente reglamenta la admisión de nuevas actividades. Cumpliendo con dicha reglamentación, la semana pasada se solicitó desde el Municipio a las autoridades provinciales la intervención para incluir dentro de las actividades exceptuadas a muchos profesionales y trabajadores que hoy no se encuentran exceptuados por la normativa nacional. Asimismo, se enviaron los protocolos de prevención sanitarios y de funcionamiento/o a implementar en el Distrito en cada actividad. Próximo >