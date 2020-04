Coronavirus en la Argentina: confirmaron cuatro nuevas muertes y 143 casos en las últimas 24 horas

Tweet De acuerdo con el último parte del Ministerio de Salud, el total de fallecidos en todo el país llegó a 218 y el número de infectados ascendió a 4428 De acuerdo con el último parte del Ministerio de Salud, el total de fallecidos en todo el país llegó a 218 y el número de infectados ascendió a 4428 El Ministerio de Salud de la Nación registró este jueves cuatro nuevas muertes por coronavirus y 143 contagios en las últimas 24 horas. Así, la cifra del total de infectados en todo el país ascendió 4428 y las víctimas fatales suman 218. Del total de esos casos, 915 (20,7%) son importados, 1.904 (43%) son contactos estrechos de casos confirmados, 1149 (25,9%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica. Se registraron cuatro nuevas muertes durante la jornada del jueves. Son todos hombres. Dos de 61 y 80 y 61 años, residentes en la provincia de Buenos Aires; y otros dos de 48 y 72 años, oriundos de la ciudad de Buenos Aires. De los nuevos 143 casos, 66 son de la provincia de Buenos Aires, 45 de Capital Federal, 14 de Río Negro, 5 de Mendoza, 3 de Chaco, 2 de Neuquén, 2 de Córdoba, 2 de Tierra del Fuego, 2 de Tucumán, 1 de Santa Cruz y 1 de Corrientes. Formosa y Catamarca son las únicas jurisdicciones que hasta el momento no han presentado enfermos por coronavirus. El Ministerio de Salud informó que ayer fueron realizadas 2.627 nuevas muestras y desde el inicio del brote se realizaron 58.685 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 1.293,3 muestras por millón de habitantes. El número de casos descartados hasta ayer es de 45.446 (por laboratorio y por criterio clínico/ epidemiológico). El total total de altas es de 1.256 personas. Las principales franjas etarias afectadas de los casos registrados corresponden a personas de entre 20 y 59 años, siendo la edad promedio de 43 años. Según datos oficiales, hasta hoy el gobierno porteño tiene confirmados 124 casos de COVID-19 en los barrios más vulnerables de la ciudad: 57 casos en la Villa 31 y otros 48 en la 1-11-14. La distribución de los contagios en los barrios vulnerables se completa de la siguiente manera: 3 en Ciudad Oculta, 2 en la Villa 20, otros 2 en Barrio Fátima, un contagio en Barrio 21-24 y otro más en el Barrio Mitre. Esta tarde, el Ministerio de Salud de la Nación finalizó el tercer testeo rápido para detectar anticuerpos del COVID-19. En la Terminal de Once, fueron 420 las personas testeadas, de las cuales siete dieron positivo y cinco de ellas registraron antecedente de viaje. Todas las personas positivas cursaron la enfermedad y hoy se encuentran sin el virus. También se indicó que los positivos no registran síntomas desde hace más de 21 días, por lo que se consideran nuevos casos recuperados. A la fecha, se realizaron tres jornadas de toma de muestras, en las estaciones de Constitución, Retiro y Once. el total de muestras realizadas es de 1.280 personas. En total registraron 8 casos positivos. El sábado pasado, el presidente Alberto Fernández prolongó la cuarentena obligatoria hasta el domingo 10 de mayo y anunció la habilitación de las actividades recreativas. Sin embargo, la ciudad de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba decidieron conjuntamente no habilitar las salidas. Estas cuatro provincias nuclean casi el 70% de la población del país y sus dirigentes consideraron que es importante mantener un alto grado de cohesión. Luego, al listado de provincias que decidieron no habilitar las salidas se sumaron Tucumán, Corrientes, Salta, Misiones y Mendoza. En el mundo se registraron 3.260.964 personas contagiadas por coronavirus, de las cuales 321.808 fallecieron y 1.008.678 lograron recuperarse. Próximo >