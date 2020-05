Tweet Por Juventud de Rivadavia Primero Sé que estás pasando por un momento difícil. La incertidumbre de no saber que va a pasar nubla la vista y hace incierto el futuro. La realidad es que el mundo paró; Argentina, paró; Rivadavia también. Pero no olvidemos algo. Siempre le hiciste frente a la adversidad. Como olvidarse de aquel 2001 en el que estábamos con el agua al cuello, literal. Pero no desististe. Todo el pueblo; hombres, mujeres, grandes y jóvenes se unieron para hacerle frente al problema y lograr superarlo. Y así fue. Por eso mismo te pido que hoy, como ayer, no bajes los brazos. La unión y solidaridad del pueblo rivadaviense se pone en evidencia en los momentos más difíciles, SIEMPRE. Somos un pueblo que, al hacerle frente a la adversidad, crecimos. Nunca nos dimos por vencidos. Hoy tampoco. Solo unidos lograremos superar estos acontecimientos. Hoy más que nunca te pido una RIVADAVIA UNIDA. Lograremos hacerle frente, como siempre lo hicimos, porque somos… RIVADAVIENSES. Querida Rivadavia… Gracias por tu compromiso. Saldremos adelante… JUNTOS. < Prev Próximo >