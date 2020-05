La Justicia ordeno dos allanamientos en América por una denuncia de abuso sexual

Tweet Fue en América donde se realizaron dos allanamientos por la denuncia realizada por una madre en una causa caratulada como "abuso sexual con acceso carnal" La victima es una menor de edad de 13 años. La comunidad expresó su enojo y malestar en redes sociales y fue el tema que impero en la sociedad durante el jueves. Fue en América donde se realizaron dos allanamientos por la denuncia realizada por una madre en una causa caratulada como "abuso sexual con acceso carnal" LOS ALLANAMIENTOS El primero de ellos se llevó a cabo en una vivienda de Barrio Plan Familia Propietaria en cercanías del Polideportivo Guillermo Vitores. El segundo lugar que fue allanada es otro domicilio cercano al estadio Roberto Verna del club Atlético Rivadavia. El responsable de la Ayudantía Fiscal en nuestro distrito Dr. Ismael Rodríguez expresó "No hacemos declaraciones en este tipo de casos, más aún cuando hay una menor involucrada pero el estado público que tomó el triste hecho hizo que salieramos por los medios solo a afirmar que el episodio fue denunciado y que ya esta en manos de la justicia" El responsable de la Ayudantía explicó que "Se realizaron dos procedimientos porque entre que sucedió el delito y la denuncia paso muy poco tiempo y eso permitió actuar rápidamente" El funcionario judicial destacó además "que el dueño de la vivienda allanada en primer lugar no tiene nada que ver con el caso y que ahí simplemente se buscaba algún elemento de prueba". LA DENUNCIA Fue realizada por la madre de la niña de 13 años en la Comisaria y "como siempre que hay un menor de por medio no hay declaraciones públicas pero como el caso tomó una relevancia notoria en la comunidad decidi salir a explicar lo sucedido" Rodríguez dijo que la causa esta caratulada como "Abuso sexual con acceso carnal" y tiene una pena muy pesada. El acusado es un hombre mayor de edad cuyo celular fue secuestrado en el segundo de los allanamientos realizados este miércoles. Próximo >