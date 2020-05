El titular del ENACOM desmintió que se analice una regulación de contenidos en los portales de noticias

Tweet Claudio Ambrosini negó que el ente piense controlar las publicaciones falsas publicadas en todos los medios del país Claudio Ambrosini negó que el ente piense controlar las publicaciones falsas publicadas en todos los medios del país Claudio Ambrosini, presidente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), aclaró durante la tarde del viernes que el organismo no está trabajando en ninguna regulación vinculada con los contenidos que circulan por las redes o plataformas. La desmentida llegó luego de que Gustavo López, vicepresidente del ente, asegurara que controlarían la proliferación de campañas de noticias falsas que se publican en los distintos medios del país. “Evidentemente hubo un error de interpretación por parte del medio. Tal como lo expresó el organismo en sus recomendaciones vinculadas con el tratamiento informativo de la pandemia del COVID-19, es más necesario que nunca en las actuales circunstancias evitar el pánico y causar confusión en la opinión pública. Por ello reitera la necesidad de realizar un exhaustivo chequeo de fuentes y emitir información veraz y oportuna, en todos los temas vinculados con la emergencia sanitaria”, detalló el ENACOM a través de un comunicado. También se señaló que “la información debe apuntar siempre a mantener informada a la audiencia de manera correcta y objetiva, evitando generar sensacionalismo, dando a conocer aspectos preventivos y emitiendo los comunicados oficiales al respecto. Por eso ENACOM recomienda informase por sitios oficiales, portales provinciales o municipales e instituciones reconocidas”. Esta mañana, Gustavo López brindó una entrevista en vivo desde Colegiales para la TV Pública. Allí sostuvo que en el portal de la agencia Télam (agencia de noticias oficial del país) se abrió una sección para distinguir las noticias falsas. El tuit en el que el canal compartió la nota con el funcionario fue borrado de la cuenta oficial a las pocas horas. “Hay un debate que recién comienza, que lo abre la propia agencia Télam, que abre una sección para diferenciar noticias falsas. La noticia falsa no es una opinión, ni siquiera es una noticia errada. Es la real malicia, cuando se sabe que es falso y a pesar de que se sabe que es falso, se mete como una noticia verdadera. Tanto la legislación argentina y la internacional hablan de la libertad de expresión sin censura previa. Nadie le puede prohibir a alguien que diga algo. El problema es que cuando son falsas y saben que son falsas, los portales no tienen responsables”, dijo el vicepresidente de ENACOM durante la nota. El tuit en el que la TV Pública compartió la entrevista con Gustavo López También agregó: “El 99 por ciento del periodismo cumple con chequear la información y la fuente en época de la pandemia, en lo que respecta a la radio, la televisión y los diarios, se han comportado muy bien”. López manifestó la necesidad de “abrir un gran debate” y que, para ello, se dio a la sección mencionada, en la cual “vamos a analizar las noticias falsas que en un momento de pandemia pueden poner en riesgo la vida de la población. Esto no es nuevo: la noticia falsa en el Brexit dieron vuelta una elección. Las noticias falsas en Argentina es algo cotidiano, ¿quién se hace responsable jurídicamente por esas consecuencias?”. Próximo >