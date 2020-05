Un atado de cigarrillos cotiza a $500 en algunos kioscos y avisos on line

Tweet La Unión de Kiosqueros repudia el acccionar y confirma que tuvo varias denuncias. Asegura que este sábado se terminan los cigarrillos en todo el país. Sólo quedan algunos atados de limón La Unión de Kiosqueros repudia el acccionar y confirma que tuvo varias denuncias. Asegura que este sábado se terminan los cigarrillos en todo el país. Sólo quedan algunos atados de limón Por Graciela Moreno Los kioscos y fumadores padecen la falta de cigarrillosLos kioscos y fumadores padecen la falta de cigarrillos La escasez de cigarrillos, por el aislamiento preventivo y obligatorio que no exceptuó a las tabacaleras, alienta la venta a precios increíbles en algunos kioscos y en redes sociales. Se ofrecen de todas las marcas y sus precios cotizan a $500 el atado, quintuplican por lejos, el valor de un dólar blue. Néstor Adrián Palacios, presidente de la Unión de kiosqueros de la República Argentina (U KRA), señaló a BAE Negocios: “Los kiosqueros que venden a esos precios son una minoría, desde UKRA no avalamos el aumento de precio desmedidos. En varias provincias trabajamos con el área de inspecciones y ya tuvimos varias denuncias. Los multan y los clausuran y eso les cuesta más caro de lo que pueden ganar en un día”. Hace dos días, un kiosco de la localidad sanjuanina de Concepción, tuvo una larga fila de compradores que hasta pagaron un atado de Marlboro de 20 cigarrillos a $500 y uno de 10 a $250. Juan, un sanjuanino, aprovechó la desesperación de los fumadores de su tierra y publicó un aviso en www.compranensanjuan.com donde ofrece 10 atados de Phillips Morris de 20 a $5000. Y aclaró: “Lo vendo al precio que se está vendiendo en los kioscos, cada paquete de cigarrillos de 20, vale $500”. El aviso lo publicó ayer y ya tuvo 1767 visitas. Para sustentar sus dichos, sumó la nota del sitio de noticias que daba cuenta de la larga fila para pagar los atados a ese precio. Y con responsabilidad, agregó a su aviso, la frase: “El fumar es perjudicial para la salud”. BAE Negocios se contactó con el sanjuanino que explicó: “Los vendo porque me quedé sin efectivo, en la zona de Santa Lucía hay varios que también venden. Sólo tengo esta marca y me quedan, apenas 12 atados”. Desde UKRA, señalaron: “Recibimos denuncias de Chaco, San Juan, CABA, provincia de Buenos Aires por abusos desmedidos en precios. No avalamos ningún aumento. Hasta ahora el que lo había vendido más caro era de $400 en el Chaco. Un atado como caro puede estar $195, el más caro”. En pocos lugares quedan atados. Néstor Adrián Palacios sentenció: “Este sábado se terminan los cigarrillos en todo el país. Ya no quedan en Río Gallegos, Chaco, Santa Fé, Rosario y otras plazas. En Provincia de Buenos Aires y CABA se terminan el fin de semana. Sólo en algunos kioscos quedan Lucky Strike de sabor limón y crisp green, sólo sabores raros”. La venta de cigarrillos en kioscos de micro y macro centro representan casi un 70%, porque además suman otros productos. Mientras que en el conurbano ronda entre el 45 y 50%, explican desde la Unión de Kiosqueros de la República Argentina. Próximo >