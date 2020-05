Solidaridad en cuarentena:

Tweet José Ortiz nació, vivió en América y hoy es propietario de un gimnasio en la zona céntrica de General Pico y, desde hace algunos días, inició junto a su mujer una campaña para realizar una colecta de alimentos. Todo lo recaudado será donado al comedor "Ranquelitos". José Ortiz es propietario de un gimnasio en la zona céntrica de General Pico y, desde hace algunos días, inició junto a su mujer una campaña para realizar una colecta de alimentos. Todo lo recaudado será donado al comedor “Ranquelitos”. Los ejemplos de ayuda y solidaridad en tiempos de aislamiento social, preventivo y obligatorio no cesan en la ciudad. Al contrario, cada vez son más piquenses los que demuestran su lado más humano al colaborar con aquellos que más padecen la situación actual de cuarentena. En esta oportunidad, esa voluntad se fusiona con la intensión de poner en movimiento a la población y así mejorar la condición física de quienes se muestran abiertos a dar un mano. José Ortiz es propietario de un gimnasio situado en calle 20 entre 9 y 11, que por el momento se encuentra cerrado aunque no para desarrollar otro tipo de actividades. “Desde el día miércoles estamos en el local recibiendo donaciones. La pasada semana surgió esta iniciativa a partir de la cual buscamos impulsar el espíritu solidario de nuestros vecinos para dar una mano al merendero Ranquelitos. Después, si la cosa se agranda, veremos la posibilidad de expandir la ayuda con otras instituciones”, manifestó. “Dialogando con mi esposa comenzó a tomar forma la campaña. Tiene que ver con que la gente la está pasando mal, hay muchos sectores que son muy vulnerables y creemos que podemos hacer un pequeño aporte de nuestra parte a quienes más necesitan”, agregó. En este sentido, la palabra del propietario del comercio que abrió sus puertas con este fin solidario parece hacerse extensivas a una amplia masa. “A veces la cotidianeidad, la realidad lo sobrepasa a uno y comete el error de no mirar para el costado. Muchas veces se quiere colaborar, pero no se sabe cómo”, dijo. La institución de barrio Indios Ranqueles fue elegida por esta familia debido a que tienen un conocimiento de su funcionamiento. Explicó que allí se desarrollan actividades diariamente, pero también se sirve la merienda a los niños de aquel sector que concurren semanalmente al establecimiento. Sin embargo, la prohibición de exceder los límites del propio domicilio ha imposibilitado a los trabajadores del lugar a recibir a los ciudadanos, decidiendo hacer entrega de mercadería. La necesidad de la población los ha impulsado masivamente a dicho sitio de calle 34, sobrepasando la capacidad que tiene el establecimiento para responder a cada una de las situaciones particulares. Colaboración multiplicada La campaña iniciada por Ortiz consiste en la donación de una caja con alimentos junto a productos de limpieza que luego serán entregados a los beneficiarios. A cambio, cada uno de los donantes recibirá una rutina de gimnasio que permitirá a los donantes realizar actividad física durante todo el mes de mayo. “Nosotros publicamos un listado con los elementos que debería contener una caja para que luego puedan recibir el plan de ejercicios. Nosotros tenemos una plataforma en nuestro gimnasio en la que los clientes tienen todo lo necesario en cuanto a la planificación, con rutinas, controles diarios y monitoreo, así como la evolución de la carga, entre otros ítems”, se explayó. Teniendo en cuenta que en las redes abunda información al respecto, pero que resulta sumamente genérica, Ortiz optó por darle un giro a dicha situación: “Nos pareció una buena oportunidad para que la gente haga actividad de una manera controlada profesionalmente. Para ello estamos ayudando dos veces y hasta tres”, aseguró. En este sentido, no sólo se colabora aportando la caja de donaciones, sino que desde el gimnasio se ayuda con un seguimiento de los ejercicios para evitar inconvenientes para la salud. Por otro lado, quien reciba la rutina puede optar por compartirla, abriendo así el abanico de posibilidades. “No somos nosotros quienes damos la ayuda, sino que es una red. De persona a persona”, afirmó. Confirmó, por otra parte, que no sólo los clientes habituales pueden gozar de este beneficio a cambio de hacer entrega de mercadería, sino que todos los interesados pueden acercarse a la calle 20 para contribuir. “El día de hoy finaliza el primer período de colaboración y después vemos si lo extendemos una semana más, que creo así va a ser. La primera tanda la vamos a entregar la semana que viene por lo que la gente tiene tiempo para seguir colaborando”, apuntó. Para realizar consultas al respecto o hacer entrega de los productos, los interesados pueden acercarse a calle 20 Nº448 o comunicarse a través de los siguientes medios: a través de WhatsApp, al número 2302-441012; al mail, gt.centrodevaloracion@gmail.com; o a través de las redes sociales, como Escuela de Ciclismo (Facebook) y gt_mas_entrenamiento (Instagram). A pesar de la buena voluntad de los piquenses, el voluntario considera que aún resta un mayor acercamiento: "La respuesta a veces no es la que uno espera, por lo menos hasta ahora, pero sí hemos tenido una buena devolución. Yo creo que tiene que ver un poco con que hay muchas personas e instituciones comprometidas con la situación", concluyó