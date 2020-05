Prisión domiciliaria: la Provincia denunció

Tweet Lo dijo esta mañana el jefe de Gabinete de la Provincia, en diálogo con la Radio Pública bonaerense. Aclaró que el Ejecutivo no tiene injerencia en ese tipo de decisiones donde resuelve "la Justicia" y recordó la pertenencia del Procurador Conte Grand Lo dijo esta mañana el jefe de Gabinete de la Provincia, en diálogo con la Radio Pública bonaerense. Aclaró que el Ejecutivo no tiene injerencia en ese tipo de decisiones donde resuelve "la Justicia" y recordó la pertenencia del Procurador Conte Grand El Jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, califico esta mañana como un “intento de desestabilización” la polémica que se generó en torno a la situación carcelaria con eje en los arrestos domiciliarios, y remarcó que es una decisión que se discute en el ámbito del Poder Judicial, no desde el Ejecutivo Aclaró, en ese marco, el rol del Procurador general de la Corte, Julio Conte Grand, sobre quien recordó que “fue designado inclusive por la gestión anterior”, y remarcó la “connivencia con algunos medios con un apoyo muy fuerte, con información absolutamente falsa, tratado de instalar que es el Gobernador d ela Provincia quien quiere liberar a los detenidos”. En declaraciones formuladas a la Radio Pública de la Provincia, el funcionario provincial remarcó que “la verdad, hay que decir que el Gobierno de la Provincia, el Ejecutivo, no tienen la potestad ni para solicitar que liberen a los internos y mucho menos para hacerlo”, aunque admitió que más allá del Covid, “el Estado de hacinamiento en las cárceles es complicado” “Es una paradoja extraña con la que uno se encuentra en esta situación, creo que el nivel de popularidad, de aspectos positivos tanto en el Presidente de la Nación, en el gobernador y el jefe de gobierno de la CABA choca un poco con este intento de desestabilización política, porque no fue otra cosa más que eso: una de las tantas operaciones a las que lamentablemente nos acostumbramos en los últimos cuatro años”, se quejó Bianco En ese sentido, calificó la “operación actual” como “la primera de gran envergadura que hemos tenido acá, en connivencia con algunos medios, porque cada cual atiende a su juego, y con apoyo, por supuesto, del ala dura de la oposición sobre información absolutamente falsa, diciendo que el gobierno de la provincia quiere liberar presos”. Respecto al cacerolazo que tuvo lugar el jueves en repudio al supuesto “plan sistemático de liberación de presos” por parte del Gobierno, Bianco evitó polemizar: “No me gusta opinar sobre las manifestaciones populares”. “Lo único que tengo para decir en ese sentido, es que pueden existir temores pero nosotros no tenemos un plan para liberar internos”, concluyó. . < Prev Próximo >