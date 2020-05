El Frente de Todos Somos Rivadavia solicita habilitación de la actividad de cobradores a domicilio

Tweet El bloque “Frente Todos Somos Rivadavia”, presentó al Intendente Municipal, un nuevo proyecto con el objetivo de paliar los efectos del cese y/o disminución de la actividad en los comerciantes, profesionales y/o trabajadores de oficio. El bloque “Frente Todos Somos Rivadavia”, presentó al Intendente Municipal, un nuevo proyecto con el objetivo de paliar los efectos del cese y/o disminución de la actividad en los comerciantes, profesionales y/o trabajadores de oficio. En ese sentido, y en consonancia con las medidas de flexibilizacion que lleva adelante la provincia, en línea con el gobierno nacional que encabeza Alberto Fernández, se solicita se evalúe la posibilidad de habilitar el servicio de cobradores a domicilio para aquellas instituciones que requieren cobrar su cuota social, bono contribución, rifa, etc. El documento expresa : "Como reiteramos en cada una de las sugerencias efectuadas, lo hacemos teniendo en cuenta que esta pandemia afecta a la salud publica pero que inevitablemente también afecta a instituciones que debido a la falta o nula actividad han visto reducido sus ingresos o cobranzas pero que necesariamente tiene que subsistir debido al papel preponderante que cumplen en esta sociedad, por ejemplo los clubes, bomberos voluntarios y otras entidades". El Frente de Todos de Rivadavia considera necesario mencionar previamente, que nuestra decisión ha sido siempre la de respetar cada una de las decisiones que se tomen a nivel nacional o provincial, priorizando siempre la salud de nuestros habitantes. La solicitud se basa en la necesidad de flexibilizar el servicio de cobranzas a domicilio de aquellas Instituciones que dependen casi exclusivamente del ingreso ordinario del pago de las cuotas sociales, bonos contribución, rifas, y otros para poder afrontar los gastos de cada institución institución (salarios de los empleados, pago de impuestos y servicios, etc). Por otro lado, sostiene que actividad de los cobradores a domicilio no difiere de lo dispuesto en el DNU 297/20 artículo 6° inciso 19 que habilita el “Reparto a domicilio de alimentos, medicamentos, productos de higiene, de limpieza y otros insumos de necesidad”. Se propone que "la actividad podría llevarse a cabo en horario de tarde, teniendo en cuenta la gran afluencia de gente en la calle durante la mañana debido al resto de actividades autorizadas". Requisitos que se sugiere: "La persona encargada de llevar a cabo las cobranzas, previamente deberá inscribirse en un registro municipal habilitado indicando la Institución a la que representa. El registro estará monitoreado por personal a su cargo a los efectos de tener un control de las personas que circulan en la ciudad. Esta inscripción implicará el otorgamiento de un permiso Asimismo, la persona autorizada tendrá la obligación de llevar un registro indicando el nombre, apellido y DNI de las personas con las que mantiene contacto durante el desarrollo de su actividad y de cumplir con todas las medidas de seguridad ya dispuestas (uso obligatorio de tapabocas, distancia social) y debido al contacto continuo con dinero, podría disponerse para esta actividad en especial el uso obligatorio de guantes". Asimismo destaca el pedido que en el caso de incumplimiento de alguno de los protocolos de salud y/o directivas impartidas, automáticamente dará lugar a la revocación inmediata del permiso municipal oportunamente otorgado mas la aplicación de una multa económica. La solicitud considera que el Estado tiene que estar presente también en los sectores más dinámicos de nuestra economía local, que además son generadores de trabajo y que nuestro partido además, está libre de casos de COVID-19. El bloque del Frente de Todos de Rivadavia se pone a disposición en cuanto fuese necesario para abordar esta pandemia y su consecuente crisis social. #FrenteDeTodos < Prev Próximo >