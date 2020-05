Carlos Ponce y su esposa estarán este domingo en América

Tweet Los rivadavienses que estaban varados desde el 18 de febrero en España llegó en la madrugada al Aeropuerto Internacional de Ezeiza y desde allí junto a un familiar que los estará esperando se dirigirán a nuestra ciudad para comenzar rápidamente la cuarentena de 14 días alojados en su domicilio del Barrio Plan Familia Propietaria Los rivadavienses que estaban varados desde el 18 de febrero en España llegó en la madrugada al Aeropuerto Internacional de Ezeiza y desde allí junto a un familiar que los estará esperando se dirigirán a nuestra ciudad para comenzar rápidamente la cuarentena de 14 días alojados en su domicilio del Barrio Plan Familia Propietaria La pareja que había viajado a España a visitar un familiar el pasado 18 de febrero se encontró al momento de su regreso el 18 de marzo con la cancelación del vuelo y un mundo que había cambiado con la pandemia del COVID-19. Tuvieron que quedarse en España y vivieron un calvario para poder regresar a su casa. LO QUE HABIA CONTADO PONCE “Vinimos el 18 de febrero a visitar un familiar cuando todo esto era muy leve. Teníamos el regreso para el 18 de marzo y nos cancelaron el viaje. Nos dieron otro vuelo para el 2 de abril y lo cancelaron. Otro para el 1° de mayo y lo cancelaron. Ahora nos dieron otro para el 1° de junio pero lo más probable es que lo cancelen también”, contó. Ponce se quejó porque “nadie nos da respuesta. Somos alrededor de 8 mil argentinos que estamos en España más las 2 mil personas que vinieron a hacer la temporada de invierno a Andorra. No tenemos ayuda de alimentos ni dinero, solo una pequeña ayuda que me dio el intendente de América”. Además, contó que “estoy viviendo en una habitación que alquilé cuando vine y hoy la señora con buena voluntad nos deja estar a mi esposa y a mí”. Y aseguró que “mi esposa tiene problemas de salud y la asistencia ya no se hace cargo, porque la saqué por un mes”. “Nadie le da una respuesta a nadie. Pedimos que el Gobierno se haga cargo, nos sentimos muy abandonados. Entendemos que hay que cuidar a nuestros compatriotas, pero nosotros también lo somos, y nos dejaron a la deriva”, finalizó. EL FINAL FELIZ Y EL REGRESO En la tarde del sábado 2 de mayo Carlos Ponce y Sandra Hernández partieron desde el Aeropuerto de El Prat en Barcelona con destino a la Argentina en vuelo que traía a 243 argentinos de regreso. Arribaron a Ezeiza en la madrugada y en horas de la mañana estarán en América donde llegarán ya en cuarentena que tendrán que cumplir por espacio de 14 años. Estela Ponce es la hermana que viajó a Ezeiza a buscar a la pareja que tenía previsto arribar a nuestro país cerca de las 3 de la madrugada. Tanto Carlos como Sandra tuvieron diversos controles y examenes de salud que les realizan a todos los viajeros que parten desde Europa y en todos pudieron pasar sin inconvenientes. Los familiares y amigos de la pareja mostraron a través de las redes sociales su alegría por la "vuelta al pago" de la pareja de América. Próximo >