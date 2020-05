Ricardo Darín: “Es muy difícil luchar contra la pandemia de pelotudos”

Tweet El actor, en cuarentena, lamentó que existan individuos que se creen “los más vivos de la Tierra”. El actor, en cuarentena, lamentó que existan individuos que se creen “los más vivos de la Tierra”. Ricardo Darín, que cumple la cuarentena junto a su esposa en Buenos Aires, ofreció una entrevista este jueves por la noche para el ciclo Ya somos grandes de Todo Notícias. "Es una tragedia episódica lo que está pasando. Yo entiendo que los medios no pueden entrar al plano emocional y destaco el trabajo que están haciendo porque uno se informa gracias a ustedes. Pero a mí me asusta la numerología de todo este asunto: que hoy son 14, ayer 5, y mañana cuántos serán... Nos olvidamos que todo eso tiene nombre y apellido, familias detrás, que están sufriendo muchísimo. Eso me preocupa, me angustia y me entristece", destacó el actor. "Por un lado nos sentimos mínimamente conformes porque tenemos la sensación de que se tomaron medidas a tiempo. Pero también es cierto que lo que se viene no lo conoce con exactitud nadie. Estamos navegando entre diferentes zonas. Yo no puedo olvidarme de la gente que está sufriendo mucho. Tengo una gran preocupación por lo que será la llegada de este virus al Conurbano y a los lugares donde la gente no esté tan bien preparada como algunos privilegiados, como lo soy yo y muchos de nosotros", destacó sobre la posibilidad de quedarse en casa. El actor se centró en los casos particulares de personas que han roto la cuarentena (que en Argentina es obligatoria) por necesidad. "El tema es que dentro de ese número seguramente hay gente que ha tenido razones muy profundas para romper esa regla, que debe tener razones que ni vos ni yo podemos entender, razones muy valederas como para arriesgarse, jugársela y mandarse la que se mandan. Lamentablemente no estamos en condiciones de contemplar cada caso, eso lo hará la Justicia", aunque agregó: "Esto no significa que existan pelotudos, pelotudos van a existir toda la vida. Esto es así. Es muy difícil luchar contra la pandemia de pelotudos. Ese gran lote de los que se creen que son los más vivos de la Tierra, que es una característica muy argentina". Próximo >