Bono de Anses: cuál es el calendario para cobrar en mayo y por qué podrían sumar 1,1 millones de nuevos beneficiarios

Tweet Lo permite la nueva asignación presupuestaria. Cómo funciona la aplicación para pedirlo hasta el 20 de mayo. Además, esta semana se define nueva tanda de ayuda a Pymes para pago de sueldos Lo permite la nueva asignación presupuestaria. Cómo funciona la aplicación para pedirlo hasta el 20 de mayo. Además, esta semana se define nueva tanda de ayuda a Pymes para pago de sueldos Con las últimas modificaciones presupuestarias, Hacienda dispone de $89.630 millones para el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), suficiente para beneficiar a 1,1 millón más de personas que solicitaron la asistencia del Estado y que hasta ahora habían sido rechazados. Según los datos que había dado a conocer la Anses, un total de 7.854.316 personas (entre beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación Universal por Embarazo e inscriptos que cumplen con los requisitos del programa extraordinario) ya fueron aprobados para recibir el beneficio. Pero el presupuesto asignado alcanza ahora para 8,9 millones de beneficiarios, esto es casi 1,1 millones de beneficiarios más, a condición de que se trate de trabajadores informales, monotributistas de las categorías más bajas y otros sectores golpeados por las medidas de distanciamiento social dispuestas por el gobierno para enfrentar la pandemia de coronavirus. Sucedió que los resultados iniciales más que duplicaron las expectativas de que la transferencia llegara a 3,6 millones de familias. Las inscripciones no se terminaron allí. Hubo una prórroga para que más personas puedan solicitarlo y para que potenciales beneficiarios que habían sido rechazados tuvieran una segunda oportunidad en caso de que consideraran que cumplían con los requisitos. La segunda oportunidad para calificar es a partir de una aplicación en la página web del organismo,: permite ingresar un reclamo hasta el 20 de mayo, según el siguiente cronograma y en función de la terminación del DNI del postulante. Cronograma del pago del IFE del Correo Argentino Los motivos para reclamar tras el rechazo original van desde fallas en los datos de contacto a cambios de domicilio o de estado civil, pues la asignación se otorga a familias y no a personas. Por caso, en una pareja separada que no informó el cambio de domicilio alguno de los dos miembros puede haber resultado rechazado a pesar de calificar para el IFE. Luego del 21 de mayo, los que no tuvieron éxito en el reclamo en la fecha que les correspondía podrán intentarlo nuevamente. De ese tipo de reclamos, y otras modificaciones menores al universo de beneficiarios puede derivar el aumento en la partida presupuestaria para el bono. La modificación presupuestaria que asigna fondos extra para el IFE fue publicada por la Oficina de Presupuesto del Congreso en su informe Impacto Financiero del COVID-19 al 28 de abril 2020. El gobierno decidirá cuánto y cómo de los nuevos recursos destina a este particular beneficio. Paso a paso para realizar el reclamo - Ingresar a la página anses.gob.ar desde una computadora o celular a la sección Atención Virtual, donde se puede hacer el reclamo sobre el IFE de acuerdo al cronograma según la terminación de tu DNI. - Tener a mano número de CUIL y Clave de la Seguridad Social, que es el código personal para hacer trámites en línea en forma segura. Los que no tienen clave, pueden crearla en la página. - Revisar que los datos de contacto que aparecen en pantalla sean correctos, ya que las novedades del reclamo se van a recibir por correo electrónico o mensaje de texto. Para actualizar esos datos, ingresar al link que aparece en pantalla. - Hacer hace clic sobre “Reclamar beneficio IFE no cobrado”. - Elegir una de las opciones: Trabajador o trabajadora informal; trabajador y trabajadora de casas particulares; monotributista social y monotributista de las categorías A y B, según el caso. De acuerdo a la situación, la Anses puede pedir modificación de datos personales - Para cambiar fecha de nacimiento, residencia o domicilio, se debe presentar foto de frente y contrafrente del DNI nuevo. - Para cambiar estado civil, se debe presentar foto de frente y contrafrente del DNI nuevo, testimonio o sentencia de divorcio o inscripción marginal en partida de matrimonio o, en el caso de separación de hecho, la declaración jurada o información sumaria judicial o administrativa. O la declaración jurada de la baja de convivencia. - Se pueden subir los documentos escaneados o sacarles fotografías con un teléfono celular. Para que la documentación sea aceptada, debe verse en forma clara, completa y no tener reflejos de luces flash u otras luces que manchen la imagen. - Una vez adjuntado los archivos, hacer clic en “enviar”. Salario Complementario Además de la decisión de ampliar y agilizar el pago del Bono, el Gobierno también debe decidir e informar, en principio la semana que hoy se inicia, la segunda tanda de empresas a las que ayudará a pagar los sueldos de abril. La semana pasada se autorizaron 158.000 firmas que emplean a 1,6 millón de trabajadores y también quedó pendiente el resultado de los pedidos de firmas con más de 800 empleados, que se anunciarían en breve. El número de compañías pymes inscriptas fue de 420.000 y fueron fueron elegidas poco más de 140.000. Los tiempos son estrechos y cuánto más se demore el anuncio, mayores dificultades habrá en la liquidación de sueldos, en la medida que las pymes no saben aún si el Estado aliviará su nómina con el pago del "salario complementario. La Anses prevé hacer el pago a las CBU de cada trabajador el jueves 7. La ayuda será el 50% del salario neto de febrero de cada trabajador, con un piso de un salario mínimo, vital y móvil ($16.875) y un techo de dos ($33.750). Algunas pymes que aún no recibieron la notificación de la AFIP y ya liquidaron los sueldos de abril, lo hicieron en base a un cálculo estimativo de cuanto creen que depositará la Anses a sus empleados. Luego deberán hacer los ajustes que correspondan. La nueva tanda de empresas que serán informadas deberán tomar las sumas a cuenta del salario de mayo o liquidar los sueldos con posterioridad al 7. Muchas pymes aún no saben aún si el Estado aliviará su nómina con el pago del "salario complementario. La Anses prevé hacer el pago a las CBU de cada trabajador el jueves 7. El gabinete económico hace un seguimiento del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) y del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y, según indicaron fuentes oficiales, lo más probable es que ambos programas continúen porque la cuarentena se extendió hasta el 10 de mayo y seguramente, aunque tal vez con nuevas excepciones, seguirá luego de esa fecha. La nueva etapa es de “flexibilización”, en particular en las provincias, lo que llevaría a que la situación de ingresos en mayo sea distinta a la de abril. De hecho, ayer el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, señaló en declaraciones radiales que este mes "va a haber un incremento importante en la actividad”, cuidando en especial que las actividades que se liberen no contribuyan a congestionar el transporte público. El funcionario reiteró también que “turismo, gastronomía y cultura, que tienen mayor actividad social, serán lo último que se normalice” La actividad de profesiones independientes y con protocolos sanitarios ya empezó a permitirse en las localidades de menos de 500.000 habitantes lo que liberó, por caso, la construcción privada. La voz de orden general es agilizar la implementación y ejecución de los programas. Del IFE recién se está terminando de abonar la primera tanda de beneficios. Y del salario complementario hubo falencias en el canal de información entre la AFIP y las empresas, para que el alivio fluyera en tiempo y forma. Próximo >