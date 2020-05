Advierten que la Provincia podría eliminar la Departamental Trenque Lauquen

Tweet Una resolución ministerial que crea las Superintendencias de la Policía se dio a conocer días pasados. Se informó que la Oeste II funcionará en Pehuajó y concentrará el trabajo policial de una amplia región, pero en la información que se dio a la prensa no se dieron a conocer todos los datos que ahora encienden las luces de alarma en algunos sectores políticos porque se podría desmantelar la Departamental Trenque Lauquen. Una resolución ministerial que crea las Superintendencias de la Policía se dio a conocer días pasados. Se informó que la Oeste II funcionará en Pehuajó y concentrará el trabajo policial de una amplia región, pero en la información que se dio a la prensa no se dieron a conocer todos los datos que ahora encienden las luces de alarma en algunos sectores políticos porque se podría desmantelar la Departamental Trenque Lauquen. Así lo hizo saber el concejal del Frente Renovador Jorge Jordán dijo que los concejales deben saber cuál es la política de seguridad al distrito porque desde el recinto se elevaron decenas de pedidos por efectivos, móviles y demás cuestiones. Además quiere saber si el ministro Berni que estuvo el jueves en la ciudad, le adelantó este tema al intendente Fernández “no podemos mirar para otro lado ni hacernos los distraídos con este tema” sostuvo con énfasis. La resolución, cuyo PDF circuló en las últimas horas en los WhatsApp de políticos y periodistas locales, señala en el artículo 1 “Suprimir, en el ámbito de la Jefatura de Policía, Subjefatura de Policía, Superintendencias de Seguridad Regionales, los cargos “Jefes Jefaturas Departamentales de Seguridad” y las unidades policiales denominadas “Jefaturas Departamentales de Seguridad” y en el artículo 2 “suprime los cargos Jefe de Policía de Distrito” . Medios locales y regionales ya informamos días pasados de la creación de la Superintendencia Oeste II pero nunca se mencionó el desmantelamiento de las estructuras existentes. “No estoy de acuerdo con una centralización en un estructura que concentraría 18 distritos, prefiero el estilo de las Departamentales, que tienen más cercanía a la gente y a los distritos, con áreas más acotadas” dijo en una conversación telefónica con OESTE BA el edil Jorge Jordán. “Nosotros queremos tener información, no participamos de la reunión con el Ministro Berni pero hemos luchado permanente desde el Concejo para contar con efectivos y recursos, y además porque el Municipio pone plata para el combustible, hace reparaciones de los móviles y presta edificios, entonces mínimamente queremos saber y mano de los funcionarios y no de los medios de comunicación” se quejó. “No podemos mirar para el costado y hacer que no nos interesa. Siempre vamos a apoyar lo que sea mejor para la gente, pero no creo que desmantelar las estructuras existentes sea mejor para la gente”. Además se quejó “en este momento lo prioritario es la salud de la gente, no me parece prioritario que estemos haciendo estas cosas. Hay que tener sentido común y hoy todas las energías tienen que estar puestas en cuidar a la gente, en evitar los contagios y garantizar la asistencia social a los que más necesitan”. Dijo que buscará hablar con el intendente para saber si éste fue notificado por Berni el jueves y que buscará respuestas en la Provincia “en esto tenemos que estar todos juntos, nos costó mucho siempre lograr más efectivos, recursos, y todo lo que siempre hemos pedido y luchado” sostuvo. Fuente: OestaBA Próximo >