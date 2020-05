La desopilante charla de Nicolas Figal con Campaña

Tweet El defensor y el arquero conversaron por Instagram, hubo bromas, chicanas, muchas anécdotas divertidas y la ligaron ex compañeros de Independiente. El beso con ruido a Beckham, los entrenamientos con un palo de escoba y las acusaciones de “ratas” a dos ex compañeros. El defensor y el arquero conversaron por Instagram, hubo bromas, chicanas, muchas anécdotas divertidas y la ligaron ex compañeros de Independiente. El beso con ruido a Beckham, los entrenamientos con un palo de escoba y las acusaciones de “ratas” a dos ex compañeros. Uno fue el capitán de Independiente​ hasta que Silvio Romero heredó el brazalete en el último receso. El otro fue uno de los referentes del plantel hasta que a fines de enero emigró para incorporarse a Inter de Miami. Martín Campaña y Nicolás Figal mantuvieron una larga charla por Instagram. Y durante la conversación hubo anécdotas y chicanas desopilantes. "¿Cómo estás entrenando allá? ¿Te dieron elementos?", preguntó el defensor. "Sólo un palo de escoba, estoy haciendo algunos trabajos con eso", respondió el arquero. El zaguero le consultó si es posible hacer entrenamientos específicos para arqueros en un departamento. Y la respuesta del uruguayo fue contundente: "¿Con qué querés que haga esos trabajos? ¿Con un rollo de papel higiénico? No puedo atajar ni una pelota y querés que ataje un papel higiénico". ​Diego Rodríguez Berrini​, quien compartió plantel con ambos y fue campeón de la Sudamericana en 2017, realizó varios comentarios durante la transmisión. Apenas lo vio, Figal le disparó una chicana. "El Torito es hincha de todos los clubes en los que juega. Ahora que está en San Lorenzo se hizo Cuervo. Es un fenómeno", disparó entre risas. Campaña siguió el juego: "Además es bien rata. Cuando hay que pagar dice que se olvidó la billetera, pero cuando hay para comer gratis aparece siempre". La saña contra el volante fue tremenda. "Y hay otra que no sabés. Cuando íbamos a entrenar juntos me compartía sólo un mate en toda la mañana. Es capaz de poner a secar la yerba al sol para ahorrar", contó el central. Otro que la ligó fue Emmanuel Gigliotti, quien está en Toluca. "Hablando de ser rata, el Puma no se queda atrás, ¿no?", bromeó Campaña. Y Figal subió la apuesta: "Lo del Puma es tremendo. Siempre dice que no tiene plata encima. Y vos Martín no estás muy lejos. Te veo de campera, ¿apagaste la estufa para ahorrar gas?". Al uruguayo se le escapó una sonrisa cuando vio que algunos hinchas lo estaban criticando entre los comentarios: "Dejá, mejor no miro más, jajaja". Figal cerró la charla con una anécdota del día en el que conoció a David Beckham, uno de los propietarios de Inter de Miami: "Los ingleses y los norteamericanos se saludan de una forma diferente. Cuando lo vi le encajé un beso con ruido y todo. Me miró raro, como diciendo, ¿qué onda con éste? Me quería morir". Próximo >