La Secretaria General del Sindicato de Trabajadores Municipales de Rivadavia, Mariana Vélez, denuncio este hecho en una nota realizada en Master FM 102.1 en la mañana del jueves. Además habló sobre el pago de sueldos a los empleados municipales

Problema solucionado El día miércoles mantuve una charla con el Intendente Reynoso por la grave situación que tuvimos en las ultimas hora aunque enseguida el problema fue solucionado…, la situación en cuestión es que fue enviado a hacer controles sanitarios en los accesos a personal del Jardín Maternal, maestras de plantas y por contrato y esto no está contemplado en ningún lado y por o tanto es una grave falencia del municipio…" – expreso Vélez quien aseguró además que – "el Intendente me dice que esto no podía ser y que desconocía el hecho, que en realidad no estaban trabajando, y yo tengo el nombre de las personas que trabajaron y los horarios otorgados…, así que alguna línea por debajo del Intendente había tomado la decisión, pero si me expreso que se había solicitado una lista del Jardín para que personal estuviera en el monitoreo de las salidas de esparcimientos (caminatas)…, creo que la Directora del Maternal (Débora Verna) debió de haber defendido más a su personal y no lo hizo, pero bueno, enseguida el Intendente determinó que esto no continuara haciéndose…" – aseguro la Secretaria del STMR. No es momento Mucho se habla en los distintos municipios de la posibilidad de no poder pagar sueldos en el mes de mayo y Rivadavia parece no ser la excepción. En tal sentido Vélez, como miembros de la federación provincial de Sindicatos Municipales, ha debido intervenir ante algún que otro municipio que ya ha intentado no pagar sueldos. En el caso de Rivadavia – "voy a dar una opinión personal y decir que no hay excusa para decir que no se puedan pagar sueldos en Rivadavia a los Municipales, por supuesto que vamos a estar más complicados, pero si al personal del Hospital no le pagan el sueldo, quien va a ir a prestar los servicios, les van a pedir que lo hagan gratis…?..., al Sindicato llega gente pidiendo un pedazo de pan, imagínense si no se pagan los sueldos…!!! – expreso la Secretaria General del Sindicato de Trabajadores Municipales de Rivadavia, Mariana Velez. Las fotos son imágenes de archivo ya que la nota se realizó en forma telefónica