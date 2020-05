El Gobierno confirmó que este mes habrá un nuevo pago del Ingreso Familiar de Emergencia de 10 mil pesos

Tweet Este lunes se reunirán los miembros del gabinete económico para terminar de ultimar los detalles del nuevo desembolso Este lunes se reunirán los miembros del gabinete económico para terminar de ultimar los detalles del nuevo desembolso El Gobierno nacional ratificó este domingo que durante el mes de mayo se hará un nuevo desembolso del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de $10.000. Así lo confirmó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien informó que este lunes se llevará adelante en la Casa Rosada una nueva reunión del gabinete económico para “darle continuidad al IFE para cubrir el mes de abril”, con el fin de “abonarlo en mayo”. En ese encuentro estará la nueva titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), Fernanda Raverta, designada por el presidente Alberto Fernández para reemplazar a Alejandro Vanoli, según informó el ministro coordinador en declaraciones a Radio Con Vos. Al ser consultado sobre si hay planeados nuevos cambios de funcionarios, Cafiero expresó: "No, vamos a seguir trabajando fuertemente, con el compromiso y prioridades que va marcando el Presidente; no existe ese análisis de que haga falta algún otro cambio en algún otro sector; se viene trabajando bien, se exige mucho y todos los ministerios están trabajando a destajo". Con las últimas modificaciones presupuestarias, Hacienda dispone de $89.630 millones para el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), suficiente para beneficiar a 1,1 millón más de personas que solicitaron la asistencia del Estado y que hasta ahora habían sido rechazados. Según los datos que había dado a conocer la Anses, un total de 7.854.316 personas (entre beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación Universal por Embarazo e inscriptos que cumplen con los requisitos del programa extraordinario) ya fueron aprobados para recibir el beneficio. Pero el presupuesto asignado alcanza ahora para 8,9 millones de beneficiarios, esto es casi 1,1 millones de beneficiarios más, a condición de que se trate de trabajadores informales, monotributistas de las categorías más bajas y otros sectores golpeados por las medidas de distanciamiento social dispuestas por el gobierno para enfrentar la pandemia de coronavirus. Sucedió que los resultados iniciales más que duplicaron las expectativas de que la transferencia llegara a 3,6 millones de familias. Las inscripciones no se terminaron allí. Hubo una prórroga para que más personas puedan solicitarlo y para que potenciales beneficiarios que habían sido rechazados tuvieran una segunda oportunidad en caso de que consideraran que cumplían con los requisitos. La modificación presupuestaria que asigna fondos extra para el IFE fue publicada por la Oficina de Presupuesto del Congreso en su informe Impacto Financiero del COVID-19 al 28 de abril 2020. El gobierno decidirá cuánto y cómo de los nuevos recursos destina a este particular beneficio. En la misma entrevista, el jefe de Gabinete aprovechó para negó injerencia del Gobierno en las decisiones judiciales y reiteró que la administración de Fernández no pidió la liberación de ex funcionarios condenados por delitos de corrupción ni está de acuerdo con excarcelaciones y prisiones domiciliarias de acusados y sentenciados por delitos graves. “El Gobierno no pidió la domiciliaria ni la libertad de nadie; ni de (el ex secretario de Transporte Ricardo) Jaime, ni de (el ex vicepresidente Amado) Boudou. Fueron recursos de las defensas y los que terminan definiendo son los jueces, no tenemos injerencia”, abundó. < Prev Próximo >