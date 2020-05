El CPR de Rivadavia será uno de los 31 que desaparecerán en la Provincia

Tweet La idea es crear «Estaciones de Policías Departamentales de Seguridad» descentralizadas que concentrarían el delito rural, las policías locales y las comisarías de la mujer. La entidad ruralista Carbap ya expresó su preocupación. Los productores temen que se desatienda lo rural. La idea es crear «Estaciones de Policías Departamentales de Seguridad» descentralizadas que concentrarían el delito rural, las policías locales y las comisarías de la mujer. La entidad ruralista Carbap ya expresó su preocupación. Los productores temen que se desatienda lo rural. El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires que conduce Sergio Berni está trabajando, a nivel de proyecto, una iniciativa que apunta a cambios que involucran a 31 patrullas de seguridad rural. En la actualidad, en la provincia funcionan más de 100 Comandos de Patrulla Rural (CPR) que dependen de la Superintendencia de Seguridad Rural con sede en Cañuelas. En total, entre todos los CPR hay más de 2000 policías con móviles destacados para combatir la inseguridad rural. En los últimos días comenzó a circular el borrador de un proyecto que busca la migración de 31 CPR hacia una nueva estructura denominada «Estaciones de Policías Departamentales de Seguridad» donde, además del tema del delito rural, tendrán su lugar las policías locales y las comisarías de la mujer. En esta situación estarán CPR de lugares muy poblados donde lo rural es menor frente a lo urbano, como La Matanza, Escobar, Pilar, entre otros lugares, pero también abarcará a sitios de regiones productivas importantes, como Pergamino, San Nicolás, Trenque Lauquen y Rivadavia, por nombrar algunos. En total, las patrullas rurales que pasarían a la nueva estructura son las de: Escobar, Pilar, La Matanza, General Rodríguez, La Plata, San Vicente, Dolores, La Costa, General Pueyrredón, Necochea, Bahía Blanca, Saavedra, Coronel Dorrego, Bolívar, Olavarría, Saladillo, Azul, Tandil, 25 de Mayo, Luján, Rivadavia, Carlos Pelegrini, Salliqueló, Trenque Lauquen, Tres Lomas, Carlos Casares, Lincoln, Junín, Zárate, Pergamino y San Nicolás. En las Estaciones de Policías Departamentales habrá una máxima autoridad y, según menciona el borrador, ella deberá «ejercer la supervisión del Comando de Patrullas (CP), Comando de Patrulla Rural (CPR), Unidad de Policía de Prevención Local, Comisarías, Comisarías de la Mujer y la Familia y sus dependencias subordinadas». Hacia esa Estación Departamental se transferirán no solo los efectivos sino también todos los recursos con los cuales podrá tomar decisiones. Habrá una estructura más vertical para «tener una mejor respuesta operacional, acortar la orden, con capacidad de respuesta», dijeron desde el Ministerio de Seguridad. En tanto, la mayoría de los CPR, unos 75, seguirán bajo la órbita de la Superintendencia de Seguridad Rural. Según la fuente de la cartera de Seguridad, lo que habrá en el caso de los 31 CPR es una «migración» y ninguna patrulla rural se suprimirá. Insistió que los CPR se mantienen, solo que se irá a una nueva estructura operacional. «Queremos anticiparnos, no correr de atrás, también en las patrullas rurales. En los lugares se crea una estructura más centralizada en la toma de decisiones, debajo del jefe se unifica el mando; van a depender la policía local, de la mujer, los CPR en lo operacional», dijo la fuente consultada. En Seguridad remarcan que los efectivos y autoridades de seguridad rural, en el caso que se hace la migración a las Estaciones Departamentales, van a interactuar con el jefe de la nueva estructura. Ante una pregunta sobre por qué esto se aplica en 31 CPR, respondió que tiene que ver con cuestiones demográficas y de despliegue. Señaló que a estos fines no es lo mismo la realidad de una región grande, donde como en La Matanza lo urbano es el 97% del partido frente a 3% de lo rural, que una zona más chica como Salliqueló donde lo rural predomina. «Se busca una respuesta específica para la naturaleza demográfica y en función de la superficie del partido», indicó. Ejemplificó que, para un delito rural, no es lo mismo que una decisión sea tomada desde el mismo lugar que buscar instrucciones desde la Superintendencia de Cañuelas. Otra fuente de la cartera de Seguridad señaló que todavía todo está a nivel de proyecto y que no está aprobado aún. CARBAP expresó su preocupación En el ruralismo bonaerense están siguiendo los pasos de este proyecto. La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) expresó la preocupación de sus entidades adheridas por el proyecto que migra 31 patrullas rurales a una nueva estructura organizativa no exclusiva para los delitos en el campo. En el sector temen que se desatienda lo rural y Carbap le transmitió esa postura a altos funcionarios de esa cartera. Dirigentes de Carbap se comunicaron con funcionarios de Seguridad y les señalaron la preocupación de las rurales del interior a que se desvirtúe el objetivo para el cual se crearon las patrullas rurales, es decir, el trabajo para el ámbito agropecuario. En las más de 100 patrullas operando hay unos 2000 efectivos involucrados. «Carbap llevó la preocupación a la provincia porque la intención de cambio respecto a la organización de las patrullas rurales finalmente termine afectando su funcionamiento y atente a la razón que fue el origen de las mismas», indicaron en la entidad. En Carbap temen por «la desatención de las zonas rurales debido a la concentración de los recursos humanos y materiales en las zonas urbanas». Según dijeron en la entidad, los funcionarios con quienes hablaron de Seguridad «aseguraron la continuidad del funcionamiento de las mismas y la no desatención de las zonas rurales». «Hay gran preocupación de Carbap porque no se vea afectado el funcionamiento de las mismas y porque no se desvirtúe el fin con el que fueron creadas», añadieron desde la entidad. (Fuente: La Nación)