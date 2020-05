Massa, Máximo y los intendentes se sumaron a la jura de Larroque en Desarrollo de la Comunidad

Tweet Andrés “El Cuervo” Larroque tomó su lugar dentro del Gobierno bonaerense, frente a la mirada de Sergio Massa y de los intendentes del Conurbano. Andrés “El Cuervo” Larroque tomó su lugar dentro del Gobierno bonaerense, frente a la mirada de Sergio Massa y de los intendentes del Conurbano. El gobernador Axel Kicillof puso en funciones al nuevo Ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, que reemplaza a Fernanda Raverta, quien dejó el cargo para desempeñarse al frente de ANSES tras el desplazamiento de Alejandro Vanoli, dispuesto por el presidente Alberto Fernández. Larroque, jefe del “ala dura” de La Cámpora, deja, por su parte, su banca como diputado, y llega al Gobierno bonaerense con la promesa de “trabajar, trabajar y trabajar”. “En este tiempo tan complejo y difícil no es un momento para discursos. Tenemos que abogar por una ética del cuidado, del cuidado de nuestro pueblo, de nuestro barrio”, dijo el flamante funcionario, quien afirmó que recibe un ministerio “organizado”. El dato político pasa por el acompañamiento que recibió Larroque durante su jura. Todo el heterogéneo arco que compone el Frente de Todos, desde Sergio Massa hasta Máximo Kirchner, pasando por los intendentes del Conurbano, dijeron presentes en el acto, para dar el aval a lo que podría entenderse como un giro “hacia adentro” del propio kirchnerismo, de parte del Gobernador. Hoy asumimos una gran responsabilidad al frente del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. Todo nuestro compromiso junto al compañero Gobernador @Kicillofok en la defensa de las y los bonaerenses. pic.twitter.com/jfsJ7lTrh1 — Andrés Larroque (@larroqueandres) May 4, 2020 Además de Massa estuvieron el intendente de Lomas, Martín Insaurralde; su par de Hurlingham, Juan Zabaleta; de Quilmes, Mayra Mendoza; el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, el presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, Federico Otermín, entre otras figuras prominentes de la política nacional y bonaerense. Además de Massa estuvieron el intendente de Lomas, Martín Insaurralde; su par de Hurlingham, Juan Zabaleta; de Quilmes, Mayra Mendoza; el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, el presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, Federico Otermín, entre otras figuras prominentes de la política nacional y bonaerense. Tras presenciar la jura, el intendente Zabaleta destacó el perfil de Larroque: “es muy importante que un dirigente con conocimiento social, político y territorial administre un área tan sensible y delicada, especialmente bajo este contexto pandémico tan particular”, declaró. También vez ponderó "el trabajo realizado en este breve período por su antecesora Fernanda Raverta, como punto de partida". El propio Gobernador no escatimó elogios para el nuevo miembro de su equipo. “No se me ocurre mejor continución, despues de haber tenido a Fernanda, que la de Andrés “Cuervo” Larroque”, aseguró, ya que, dijo, en una “situación de emergencia” se trata de “un hombre que conoce a los actores, que tiene la sensibilidad necesaria, la vocación por el trabajo”. “Nos conocemos desde hace muchisimo tiempo y tenemos con el Cuervo la posibilidad de hacer lo que hay que hacer desde el primer día que asume sus funciones, que es trabajar, trabajar y trabajar. Lo dijo él, lo ratifico yo”, sentenció el mandatario bonaerense. Próximo >