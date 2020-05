Confirmaron que hay al menos otros 35 casos de coronavirus en la clínica allanada en La Matanza

Tweet Se trata de la Clínica Modelo Los Cedros, en San Justo, zona oeste del Conurbano. Entre los infectados hay 24 integrantes del personal de salud del centro médico Se trata de la Clínica Modelo Los Cedros, en San Justo, zona oeste del Conurbano. Entre los infectados hay 24 integrantes del personal de salud del centro médico Por Leonardo Scannone El jueves pasado la Justicia allanó la Clínica Modelo Los Cedros, en San Justo, zona oeste del Conurbano, después de que dos municipios del Gran Buenos Aires habían denunciado que ese centro médico no “cumplía los protocolos de salud frente al COVID-19”. En ese momento se conoció un fallecimiento por coronavirus y los casos de dos personas más que se habían contagiado dentro del lugar. En los últimos días la situación se complicó aún más. Esta tarde, el Ministerio de Salud provincial confirmó a Infobae que dentro de la clínica hay 35 nuevos contagios por COVID-19 y 24 de ellos son personal del centro médico, el resto son pacientes que, según las mismas fuentes, no se infectaron dentro de la Clínica. Se cree que los trabajadores del lugar se contagiaron entre ellos, aunque aún se investiga cómo se produjo. Mientras tanto, los detectives judiciales, a cargo del Juzgado Federal N°3 de Morón liderado por el juez Néstor Barral, esperan los resultados del análisis de la información que se logró secuestrar para avanzar con la pesquisa. Buscan saber qué fue lo sucedió allí dentro para que el virus se propagará de esa manera. Además, desde el juzgado de Barral salieron los respectivos oficios al PAMI y al Ministerio de Salud bonaerense para saber qué medidas se tomaron dentro del lugar así continúan con la actuación. El jueves pasado, efectivos de la Policía Federal de la delegación de Morón, como se dijo, arribaron al lugar con una orden de presentación para notificar a las autoridades de la entidad sobre la situación. Allí secuestraron material para analizar y, según relataron, los agentes se llevaron del lugar documentación de los pacientes y los protocolos internos para saber si se estaban cumpliendo con los cuidados obligatoria dispuestos por las autoridades. La investigación comenzó la semana pasada cuando los municipios de Hurlingham y de Esteban Echeverría denunciaron a la clínica debido a que los primeros infectados descubiertos pertenecen a esos partidos. El miedo inicial de los investigadores radicaba en que si no se habían realizaron las medidas de seguridad pertinentes muchas personas podrían estar contagiadas entre pacientes y médicos. Lo que estos nuevos datos estarían confirmando. Según informaron fuentes del caso, el lunes 27 de abril falleció un hombre de 82 años por coronavirus en Los Cedros, situada en la Avenida Arturo Umberto Illia 2275. A partir de esa muerte, el municipio de Hurlingham, que en sus redes sociales reveló el hecho, comenzó a investigar cómo se había dado aquella defunción. “Lamentamos informar que se registró el primer fallecimiento por coronavirus en el distrito, el vecino tenía 82 años y se encontraba internado en la Clínica Modelo Los Cedros, en San Justo. Enviamos nuestras condolencias a sus seres queridos”, tuiteó la cuenta oficial de ese partido del Gran Buenos Aires. Unos días después, se descubrió que había otra vecina de ese municipio también internada allí. Los dos, según sostuvieron las fuentes consultadas con acceso a la investigación, habían ingresado al centro médico por otros problemas y dentro del lugar fue donde se contagiaron el virus. Debido a esto, en el municipio realizaron la denuncia en la Fiscalía Federal N°1 de Morón, a cargo de Santiago Marquevich, donde intervino el Juzgado a cargo del juez Barral. Pocas horas después de esa denuncia arribó al juzgado de Morón otra acusación contra la clínica. Ahora, desde el municipio de Esteban Echeverría. El intendente, Fernando Gray, señalaba que una residente de ese partido al sur del Gran Buenos Aires trabaja en el centro médico y había sido diagnosticada con COVID-19. Según dijeron, la mujer cumple funciones en el aérea de limpieza y vive con su madre de 72 años. En este momento está cumpliendo cuarentena en su domicilio. En la denuncia se agrega el dato de que iba y venía todos los días al lugar con dos compañeros más que aún hoy siguen yendo a trabajar. Por lo que se sospecha que gran cantidad de personas están infectadas dentro del centro médico y que los controles no se realizan. Los investigadores, después de unificar las denuncias, dieron en esa oportunidad el primer paso para develar si dentro de esa clínica no se cumplían los protocolos estipulados por el Ministerio de Salud frente a la pandemia. Próximo >