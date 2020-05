Advierten que se perdieron 40 mil empleos en la construcción bonaerense y piden auxilio a Kicillof

Tweet Desde la Cámara Argentina de la Construcción - Delegación Provincia de Buenos Aires le pusieron números a la crisis del sector y le solicitaron al gobierno bonaerense que cancele deudas y ayude a reactivar la actividad. Sólo así se podrían generar alrededor de 10.000 puestos de trabajo en los próximos días. Desde la Cámara Argentina de la Construcción - Delegación Provincia de Buenos Aires le pusieron números a la crisis del sector y le solicitaron al gobierno bonaerense que cancele deudas y ayude a reactivar la actividad. Sólo así se podrían generar alrededor de 10.000 puestos de trabajo en los próximos días. El coronavirus no solamente ataca a la salud, sino que múltiples actividades económicas parecen desangrarse como consecuencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el Gobierno nacional, como la construcción. El sector no forma parte de las actividades exceptuadas en la decisión administrativa 450/2020 por lo que su ritmo de producción es nulo, pero además, viene de años durísimos que desplomaron los índices. El número es aterrador: ya se perdieron más de 40 mil empleos de la construcción en la Provincia de Buenos Aires, según un relevamiento realizado por la Cámara Argentina de la Construcción - Delegación provincia de Buenos Aires (CACBA). De acuerdo al comunicado, el empleo generado por la construcción cayó un 25% lo que representa más de 100.000 puestos de trabajo directos a nivel nacional, de los cuales se estima que 40.000 corresponden a la Provincia de Buenos Aires. Asimismo, desde el sector advierten que a las cifras críticas hay que sumarle la caída generada en la actividad de proveedores de materiales, servicios y actividades conexas, donde por el impacto multiplicador de sector, cada empleo directo genera cuatro empleos indirectos. “Consideramos que la industria de la construcción es una forma rápida y segura para dinamizar el trabajo y reactivar la economía a medida que se vayan flexibilizando las medidas de aislamiento social dispuestas por el Gobierno para contener la situación sanitaria generada a partir del COVID 19”, señalan desde CACBA y refuerzan: “La capacidad de la construcción para ocupar mano de obra de manera inmediata es muy alta. Según el relevamiento realizado por la cámara, si se reactivan las obras paradas solo en la provincia de Buenos Aires, se podrían generar alrededor de 10.000 puestos de trabajo en los próximos días”. Lo que proponen, entonces, es que “el Gobierno Provincial comience a cancelar las deudas que mantiene con el sector que ascienden a más de 5 mil millones de pesos y que han sumido a nuestras empresas en una situación de emergencia. La parálisis por falta de pago de las obras que se venían ejecutando en el territorio bonaerense, dejo sin trabajo a más de 40.000 trabajadores de la construcción”. De esta manera, el sector de la construcción se muestra, en toda la cadena de producción, “expectantes y preparados para retomar las obras”, aunque “sabemos que esto no será posible si las empresas constructoras están quebradas”. Cabe destacar que las empresas que integran CACBA son en su mayoría PyMEs, en gran medida familiares y que desarrollan su actividad a lo largo de todo el territorio de la provincia, generando empleo, capacitación en oficios y gran cantidad de actividades conexas. Por último, aclaran que para minimizar los riesgos de contagio del Covid 19 la Cámara Argentina de la Construcción en conjunto con la UOCRA han desarrollado protocolos de trabajo en obras que permitirán extremar los cuidados para evitar la propagación del virus, con la firme convicción, en consonancia con las medidas adoptadas por el Gobierno, de resguardar la salud de los argentinos minimizando el impacto económico y social. < Prev Próximo >