Cervecerías artesanales: un negocio de moda que quedó al borde del abismo

Un tercio de los bares ya tuvo que desvincular personal. Comerciantes y fabricantes dicen que, si no tienen ayuda del Estado, pueden sobrevivir sólo dos meses más Por Gustavo Grimaldi Los cerveceros creen que, tras el aislamiento, sólo darán los números con una ocupación de más del 65% en sus localesLos cerveceros creen que, tras el aislamiento, sólo darán los números con una ocupación de más del 65% en sus locales En los últimos años, las cervecerías artesanales se convirtieron en el negocio de moda. Cientos de proyectos proliferaron alrededor del país e, incluso, muchos microemprendedores se animaron a fabricarla en forma casera. Pero el aislamiento, que ya lleva 55 días, es un fuerte golpe para un sector que nuclea a unos 600 proyectos y le da empleo a 6.500 personas. Eso, sin contar las 1.500 pequeñas fábricas hogareñas y la gran cantidad de trabajadores indirectos que tiene la industria. Hoy la mayoría de los bares-fábricas están cerrados y sólo los pocos que ofrecen el servicio de embotellar la cerveza que fabrican para llevar tienen algo de ingreso en sus cajas. Aquellos que venden a locales gastronómicos, que están cerrados, no facturan. La preocupación es la cantidad de gente que habilitará la nueva regulación en cada bar, cuando retorne la actividad. "Si no nos permiten una ocupación superior al 65% del local, no nos van a dar los números para hacer frente a las deudas que estamos contrayendo. Necesitamos medidas puntuales como exención de impuestos, créditos a tasa cero y prohibición de desalojo en caso de no poder pagar el alquiler", explica a BAE Negocios Juan Manuel Insfrán, Presidente de la Cámara de Cerveceros Artesanales de Argentina y titular de la empresa Neffer. El empresario también asegura que el parate del sector turístico es un duro golpe para los polos cerveceros que hay alrededor del país, como Villa General Belgrano (Córdoba), Bariloche o Misiones. Lo cierto es que los números del sector son alarmantes. Por la ruptura de la cadena de pagos, más del 50% de los fabricantes estiman que no podrán cobrar la mitad de los productos ya vendidos. Un tercio de ellos ya ha tenido la confirmación de la mitad de clientes que no volverán a abrir sus puertas después de la cuarentena. Mal trago En cuanto a la situación de los bares cerveceros, el 35% de ellos asegura que sin financiamiento tendrán que reducir la cantidad de empleados para poder garantizar la subsistencia de la empresa. El 30% ya ha tenido que desvincular a parte de su personal. La mayoría de las empresas dicen que cerrarán en menos de 60 días si el Estado no provee soluciones efectivas para su industria. Un informe de la cámara da cuenta que antes de esta crisis, el 85% de las cervecerías tuvieron una baja del más del 90% de consumo, el 78% de ellos ya estaba endeudado y todos habían cortado la cadena de pagos. En cuanto a los modos de financiación durante la crisis, el 30% de los bares aportará recursos de la empresa o propios de los socios para sortear el momento. Solo el 20% está dispuesto a tomar créditos y un 30% cree que tendrá ayuda del Estado.