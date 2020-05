Los agencieros de Lotería piden que Kicillof los atienda:

Tweet Hay 4.500 agencias en la provincia y 450 en La Plata que permanecen cerradas desde el día uno de la cuarentena. Solo cuentan con un subsidio del Gobierno nacional para pagar sueldos y frente a la incertidumbre por el fin del aislamiento, denuncian que no hay políticas específicas para contener al sector. Hay 4.500 agencias en la provincia y 450 en La Plata que permanecen cerradas desde el día uno de la cuarentena. Solo cuentan con un subsidio del Gobierno nacional para pagar sueldos y frente a la incertidumbre por el fin del aislamiento, denuncian que no hay políticas específicas para contener al sector. "Soy agenciero hace más de 30 años, tengo una sola agencia (un 99% de nosotros somos familias, no empresas) y dos empleadas. Una de ellas tiene tres chicos, la otra dos, ambas son separadas y viven del sueldo de la agencia. En mi casa somos tres, o sea que la agencia genera el sustento para 9 personas", contó Gustavo Aquino a 0221.com.ar. El suyo es un caso de referencia, pero menciona otros: "Liliana, una agenciera de más de 60 años y su hermano, de General Lamadrid, que trabajan de esto hace como 40 años; están cerrados, no tienen hijos pero aún así no tienen ni para comer. Juan, otro agenciero de 75 años y su señora de 80, más de 40 años como agencieros y no tienen para comer. El hijo los bancó el primer mes y se quedó sin trabajo. Ese es el estado de desesperación en que vivimos: estamos arruinados", sentenció. Desde 2017, más de 800 agencieros autoconvocados mantienen diálogo vía grupos de WhatsApp y en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio comenzaron a organizarse para impedir que la crisis económica los deje fuera de juego. "Somos pymes y autónomos, no monotributistas. No entramos en ningún DNU como pymes, sino en una resolución, la N° 332, que dice que nos van a dar el 50% de los sueldos de nuestros empleados, pero hasta un máximo de $16.000. A mí me lo iban a dar, pero al día de hoy no les acreditaron la plata, y los empleados tienen que comer", aseveró el agenciero. "Dicen que nos van a dar un crédito, pero nosotros en marzo tuvimos que pagar todo: cargas sociales mías, de mis empleadas, los gastos de todos los servicios. Ahora hay que pagar todo abril y este mes vence Ganancias. No sé cómo va a seguir esto, estamos en un punto donde ya no sabemos qué hacer", completó. Desde Agencieros Autoconvocados vienen trabajando junto con la Cámara de Agentes Oficiales de Lotería y Afines Bonaerenses para resolver esta situación. "Presentamos junto a la Cámara de Agentes Oficiales de Loteria (CAOLAB) al presidente de Loterías, Omar Galdurralde (que asumió dos días antes de que anunciaran el aislamiento), un protocolo sanitario para la reapertura de las agencias. Nosotros necesitamos abrir. Decimos que si bien no somos un servicio esencial, obviamente, la mayoría de los clientes que van a las agencias van a la verdulería y de paso juegan a la quiniela. No hay acumulación de personas, no hay colas para comprar. Por eso proponemos un horario especial, de 8 a 15, siendo que antes abríamos de 8 a 21 de lunes a sábados, para que el tráfico de gente sea el menor", explicó Aquino. "Tomamos todos los recaudos para armar el protocolo, pero quien toma la decisión es Axel Kicillof y aparentemente no nos quiere atender. Porque el juego está mal visto, pero no hay que hablar de juego sino de familias que levantamos las persianas todos los días, atendemos a la gente y todo lo que recaudamos al otro día va a Loterías. Loterías lo gira a Economía y con la plata del juego se hacen hospitales, se hace asistencia social, etcétera. El nuestro es un aporte fundamental, después de ARBA somos los que más recaudamos, pero ahora está todo cerrado. Deberíamos aprovechar las agencias como una medida para recaudar y tener fondos, comprar respiradores o máscaras o lo que haga falta", insistió el agenciero. Respecto de los sorteos de la Quiniela, Aquino explicó que solo es necesario que se garanticen los tres bolilleros, el escribano, tres empleados y una autoridad de Lotería. "Otra cosa que quiero destacar es que hay dos o tres provincias que ya empezaron a hacer sorteos y abrieron las agencias. Como la gente sigue jugando en el resto del país, todo el juego que no va a las agencias se lo está llevando el clandestino. Ellos sin pagar impuestos, ni nada, están trabajando igual", agregó. Por último, alertó que una vez que termine la cuarentena "el caudal de juego va a caer muchísimo". "No hay fecha para saber cuándo abrimos, por eso una de las cosas que pedimos es hablar con el Gobernador, porque el único que puede destrabar esto es él. Cuando salió La París a decir que cerraban, en dos días los atendieron y tendrán 30 o 40 empleados. Nosotros somos miles, y no digo que esté mal que los atiendan sino que a nosotros ni si quiera nos dan una respuesta, una ayuda, nada. Estamos al margen de todo", cerró. Próximo >