Rivadavia es uno de los 52 distritos de la provincia de Buenos Aires libres de coronavirus

Un informe de Infobae sacó a la luz los datos actualizados de la cantidad de contagios en toda la Provincia de Buenos Aires. En esta nota, las localidades donde no hay casos de COVID-19 y las que concentran el mayor número de infectados. Nuestro distrito forma parte de los que mantienen el virus fuera de sus fronteras. Por Mariel Fitz Patrick Por Sandra Crucianelli Para visualizar el número de casos en los partidos con color gris, posicionarse sobre el punto naranja, o sobre los círculos de este color, que identifican los distritos con mayor cantidad de contagios confirmados. Los distritos marcados en verde son los que no reportan casos. El principal distrito del país, la provincia de Buenos Aires, concentra la mayor cantidad de contagiados de coronavirus de la Argentina: al día de hoy, 1753 casos. Pero hasta ahora, el Ministerio de Salud bonaerense no difundió públicamente datos oficiales que muestren cómo se distribuyen los casos de contagios en todo el territorio provincial. Infobae accedió a un tablero de control elaborado en base a los datos del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino SISA, y difundido internamente por el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Salud, que detalla los casos confirmados por partido, los descartados y los sospechosos. Este informe oficial ayuda a comprender mejor la propagación de la pandemia por COVID-19 en la provincia más populosa del país, y es la base -dinámica por cierto- sobre la cual se analiza la flexibilización de la cuarentena desde el Ejecutivo provincial y los intendentes locales, con la posibilidad de habilitar salidas recreativas y el retorno progresivo de la actividad económica. Sobre el total de los 135 partidos que la conforman, 52 de ellos -el 38%- son los que se encuentran libres de coronavirus, distribuidos en distintas zonas del territorio provincial, en su mayoría alejadas de los grandes centro urbanos. Se trata de los distritos de Benito Juárez, Castelli, Capitán Sarmiento, Roque Pérez, Florentino Ameghino, Baradero, Saavedra, Balcarce, Carlos Tejedor, Bolívar, General La Madrid, Rauch, Adolfo Gonzales Chaves, Rojas, Ayacucho, Tapalqué, General Paz, General Lavalle, Adolfo Alsina, General Villegas, General Guido, Salliqueló, General Alvarado, Chacabuco, Monte, Hipólito Yrigoyen, Suipacha, Arrecifes, Villarino, General Juan Madariaga, General Viamonte, Las Flores, General Pinto, General Alvear, Coronel Suárez, Coronel Pringles, Tornquist, Maipú, Pellegrini, Magdalena, Tres Lomas, Villa Gesell, Lezama, Tordillo, General Arenales, 25 de Mayo, Laprida, Punta Indio, Lincoln, Rivadavia, Leandro N. Alem y San Pedro. “Al no haber tenido casos hasta ahora son los que mejor se favorecen por la segmentación geográfica de la epidemia y pueden ir flexibilizando el aislamiento obligatorio. Son en su mayoría partidos de densidad poblacional baja -menos de 30.000 habitantes- o mediana - menos de 100.000- ”, le dijo a este medio el infectólogo Eduardo López, integrante del equipo de expertos que asesora al presidente Alberto Fernández. En efecto, 41 de ellos tienen menos de 30.000 habitantes y solo 11 tienen entre esta cantidad y 60.000. El informe está actualizado a las 22 del domingo último 3 de mayo y consigna un total de 1.716 contagiados en toda la Provincia. Sin embargo, por el relevamiento que viene realizando la Unidad de Datos de Infobae, no contabiliza dos casos de Bahía Blanca, ya que mientras el municipio local reportaba 36 infectados confirmados, en el tablero de control elaborado por la Provincia, figuraban 34. La diferencia obedece a que, de esos 36 casos, 34 fueron diagnosticados en Bahía Blanca y dos fuera de esa ciudad. En el caso de Monte Hermoso, según el parte de la Región Sanitaria I consultado por Infobae, al 3 de mayo no había contagiados. No obstante, en tablero de control del SISA, para esa fecha, ya registraba un caso positivo. Del análisis de la edad de los infectados, surge que el grupo etario más numeroso es el que va de los 30 a los 44 años, con 497 positivos detectados. Le siguen los que tienen entre 45 y 59, con 421, y luego los que tienen entre 15 y 30, con 335 casos. Los mayores de 70 años suman 241 y, en el otro extremo, los menores de 15 con COVID positivo son 82. En cuanto al género, la mitad son mujeres y la otra mitad son hombres. Los 10 municipios con más contagios En el otro extremo, el ranking de los 10 distritos con más positivos detectados-en números absolutos- lo encabeza La Matanza (147), seguido de San Martín (125), Merlo (91), Quilmes (86), Pilar (71), San Isidro (68), Vicente López (64), Tigre (63) y Morón (59). Pertenecen a las Regionales Sanitarias V, VI, VII y XII. “El virus se extendió primeros en los municipios de la zona norte del conurbano, donde se dieron los primeros casos importados por la gente que vino de de afuera. Después fue decreciendo el ritmo de crecimiento en esos distritos y se sumaron los del oeste, con el inicio de transmisión comunitaria y la llegada a barrios más carenciados. En una tercera etapa, la enfermedad se extendió hacia el sur, como Quilmes, con una características similar a los del oeste”, analizó López. El ranking por tasa de incidencia Sin embargo, este experto recomienda mirar la llamada “tasa de incidencia”, que mide la cantidad de casos positivos por cada 100.000 habitantes, lo cual permite comparar a unos distritos con otros, independientemente de su densidad poblacional, ya que la base para el cálculo (100.000), es la misma para todos. Entonces, el ranking de contagios cambia. Hay partidos de una densidad poblacional mediana, como San Vicente, con 60.000 habitantes y 36 casos positivos detectados, que representan 6 contagiados por cada 10.000 habitantes. La mayoría los contagios están relacionado a trabajadores de la salud o contactos estrechos de los mismos a partir de cómo se manejó el Instituto Médico Brandsen, que no respetó el aislamiento personal por parte de varios de los infectados y ocultó la existencia de casos sospechosos. En este distrito murió el primer trabajador de la salud, luego de contagiarse el virus en esa institución médica. Al analizar la tasa cada 100.000 habitantes, al tope se ubica San Martín, con una incidencia de 29 casos. En este partido de 450.000 habitantes se dio un foco de contagios en el Hospital Belgrano. Por su parte, Brandsen, registra 28 positivos y una población de solo 30.000 habitantes. Los municipios de Pila, Pilar, Vicente López, San Isidro y Ezeiza también tienen incidencias de entre 20 y 30. El ranking de los primeros diez lo cierra Escobar con una tasa de 19,54. La Matanza, en tanto, que encabeza en ranking por cantidad de muertos, pasa al puesto 37, con una tasa de incidencia del 8,28 por cada 100.000 habitantes. “Hay grandes ciudades como Mar del Plata, con una población de 600.000 habitantes, pero que en las últimas dos semanas casi no registró casos y hoy tiene solo 18 casos positivos. Bahía Blanca, con 300.000 habitantes, tuvo un pico a partir de los contagios en el Hospital de la Asociación Médica (HAM) que explica en gran parte los 36 casos que registra; y La Plata, donde con una población de casi 800.000 habitantes, hay circulación comunitaria y tiene 54 casos”, precisó este infectólogo al comparar tres de las principales ciudades cabecera de la provincia. Los muertos bonaerenses A hoy, según lo informado por el Ministerio de Salud de Nación, 104 residentes en la provincia de Buenos Aires perdieron la vida por causas vinculadas al COVID-19. De ese total, el 40 % son mujeres y el 60 % hombres. Evolución de fallecidos en la Provincia de Buenos Aires A diferencia de los contagiados, al analizar por rangos de edad, el más alto porcentaje de fallecidos es en mayores de 80 años. Son 34 casos (33%); le siguen 28 casos de entre 70 y 80 años (27%); 17 casos tanto en quienes tienen entre 60 y 70 como 50 y 60 (16% cada franja) y 8 casos de menores de 50 (8%). El tablero de control al que accedió Infobae no identifica en qué partidos tenían residencia estos fallecidos y esta información no es precisada por el Ministerio de Salud de la Provincia ni el gobierno bonaerense en sus partes. Provincia vs CABA Teniendo en cuenta los últimos datos informados por el Ministerio de Salud de la Nación, la provincia de Buenos Aires, con 1.753 casos y 104 muertos, tiene una tasa de mortalidad del 5,93 % y una incidencia por cada 100.000 habitantes de 10,52. Con estos números, se encuentra en una relativa mejor posición que la Ciudad de Buenos Aires, ya que con 1.347 casos y 82 muertos, -pero con una población mucho menor-, muestra un 6% de letalidad y una tasa de incidencia de 47 casos por cada 100.000 habitantes. ¿Cómo se procesó la información? La información elaborada por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires se procesó en formato abierto. El porcentaje de positividad resultó el incluido en el tablero de control oficial, mientras que el de incidencia se calculó sobre la base de los datos poblacionales. En cuanto a los datos de muertes por fecha, edad y género, forman parte de la carga diaria de datos que realiza la Unidad de Datos de Infobae en el marco de la cobertura de esta pandemia.