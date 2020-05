Alberto Fernández: “Massa es la persona que más se preparó para ser presidente”

Tweet El mandatario elogió al titular de la Cámara de Diputados ante la consulta sobre la elección de un posible sucesor en el cargo. También valoró la capacidad y proyección política de Máximo Kirchner El mandatario elogió al titular de la Cámara de Diputados ante la consulta sobre la elección de un posible sucesor en el cargo. También valoró la capacidad y proyección política de Máximo Kirchner Entre todas las aristas que tocó durante una entrevista televisiva realizada anoche, el presidente Alberto Fernández no pudo escapar a la pregunta sobre quién podría ser su heredero en la Casa Rosada, una vez que se le termine su gestión. Así, el mandatario valoró el largo recorrido que realizó el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, en su preparación para conducir las riendas del país. “Yo creo que Sergio Massa es, de su generación, la persona que más se preparó para ser presidente, de verdad”, aseguró Fernández durante una entrevista emitida el lunes por la noche en Canal 13. El presidente reforzó así el vínculo que tiene con el presidente de la Cámara de Diputados. Una relación que quizás encontró su punto más fuerte cuando Fernández integró el equipo de campaña del Frente Renovador, en las elecciones que Massa perdió frente al triunfo de Mauricio Macri. Durante la entrevista televisiva, Fernández se sometió a una especie de juego del "Verdad/Consecuencia". Se le hacía una pregunta presuntamente "comprometedora" y luego él decidía si la respondía o si callaba y se sometía a la "prenda" de la consecuencia. Sergio Mssa y Alberto Fernández, durante la apertura de Sesiones Ordinarias de este año, en el Congreso La pregunta en cuestión de las periodistas Luciana Geuna y María Eugenia Duffard fue: “Si en una situación límite tuviera que elegir a un sucesor, ¿Optaría por Massa o por Máximo Kirchner?”. Fernández decidió no responder y argumentó: “Si yo no quiero los personalismos, ¿Vos te pensás que yo voy a dejar un heredero?, No. Que el heredero lo elija la gente”. Así y todo, además de elogiar la preparación de Massa, Fernández se rindió también ante la capacidad política del hijo de Néstor y Cristina Kirchner. “Creo que Máximo es una figura que todavía la sociedad no advirtió la calidad política que tiene. Tiene una capacidad de diálogo que heredó de su padre que yo admiro y tiene una vocación de concebir la política como un hecho colectivo igual que la que tiene su padre y Cristina. Y creo que él tiene un futuro muy promisorio”, detalló, respecto a uno de los fundadores dela organización La Cámpora y actua diputado por la Provincia de Buenos Aires. Alberto Fernández se rindió también ante la capacidad y proyección política de Máximo Kirchner Al no responder la pregunta, Alberto Fernández debió someterse a la consecuencia. La "prenda", de tal manera, fue exponer cuál había sido su último diálogo en un chat con Cristina Kirchner. Fue entonces cuando Fernández aseguró que había arreglado la misma tarde del lunes encontrarse con la vicepresidenta para discutir los pasos a seguir en medio de la pandemia del coronavirus. “Le estaba preguntando de ir a su casa y vernos”, comentó Alberto. Y describió el chat: AF: "¿Me convidás un mate cocido y salgo un poco de acá?" CFK: “No, prefiero ir yo a Olivos. Mañana estoy ahí”. Próximo >