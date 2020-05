Tweet La Sec. de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Rivadavia habló en la mañana de Master FM y en la 102.1 contó de que forma están trabajando para que las familias más necesitadas reciban una ayuda en la crisis de la pandemia mundial. EL TRABAJO QUE SE REALIZA "Estamos trabajando mucho en el marco de la pandemia, entregando alimentos a la gente más necesitada, los que no pueden trabajar, aquellos con menos ingresos, a que les ha cambiado los ingresos de la familia, tratamos de garantizarles el poder alcanzarles una bolsa de mercaderia". La funcionaria expreso "Centralizamos todo en el Club Social América de calle Alem y aquí recibimos todas las donaciones. las compras que se realizan y todo lo que esa logística demanda ya que usamos este lugar como centro de distribución. Los días jueves hacemos las entregas" LO QUE CONTIENEN LAS BOLSAS "La bolsa tiene algo de verduras (papas, cebollas y zapallo) elegimos estas porque es la verdura que más aguanta y menos se degrada, leche cruda que donan los productores y que nosotros entregamos en bidones de 5 litros con un instructivo de como hervirla y realizar la pasteurización. En las familias donde hay muchos chicos la leche es un alimento que esta bueno tenerlo" "Hay también alimentos frescos como carne picada, también donada por productores locales a través de la Sociedad Rural se organizan y nos van trayendo animales que se faenan en el Matadero Municipal, nosotros picamos y fraccionamos esa carne. A partir de la semana pasada empezamos a incorporar el texturizado de soja a la carne picada en un 30% que le aporta un montón de beneficios al alimento en su valor nutricional y la entregamos también con folleto donde se explica esto y se acompaña con recetas de como lo pueden utilizar, pero es una carne picada común". Cifre contó que la bolsa tiene pan que elaboran seis panaderos locales y la harina es donada por el Molino harinero que se encuentra en América "Eso también nos permite poder llevarle un kilo de pan a las familias dentro de la bolsa" "Hay alimentos secos, aceite, arroz, harina, yerba, fideos, azucar. Esto depende mucho de lo que vayamos consiguiendo, a veces tiene paté, arvejas, postrecitos para preparar (para aprovechar la leche), galletitas, aguas saborizadas y varios productor secos que van en una bolsa aparte" En cuanto a los artículos de limpieza, la Secretaria de Desarrollo Humano explicó "se entrega una bolsa con este tipo de productos, jabón de tocador que donan los chicos del Colegio Nuevo Surco que hicieron una colecta." "Esto lo vamos manejando con lo que vamos teniendo. Algunos productos tratamos de garantizarlos por eso hay una base de 9 productos que se mantienen. Tratamos de que siempre haya verduras, leche, carne, pan y de hacerlo lo más balanceado que se pueda" LA ENTREGA "Se realiza casa por casa, a cargo de funcionarios y empleados municipales, los días jueves (a veces viernes también) a quienes acompañan las trabajadoras sociales. Tenemos un numero cercano a las 1100 familias. No a todas las familias les llega la bolsa toda la semana. Depende la situación de cada una, eso lo evalua la trabajadora social y dice con que regularidad se le tiene que llevar" TRABAJO INCESANTE Valeria Cifre expresa que el trabajo no se detiene y que se usa mucho el telefono "tratamos de usarlo mucho para no ir demasiado a las casas porque andamos mucho en la calle y no queremos andar llevando virus" EN LOS PUEBLOS "Estamos trabajando allí pero dejamos esto en manos de los delegados en conjunto e incluso enviamos la mercadería desde América solo que ellos hacen el trabajo de distribución y designación de los beneficiarios". AL FRENTE DEL AREA CON LA PANDEMIA "Es un desafío importante y espero estar a la altura, solo espero poder hacercarnos a las familias y poder acompañar realmente a los que más lo necesitan y a los que más complicados están" ENTREGA DE LEÑA "Se viene el frío, estamos empezando a repartir leña por los grupos de riesgos como los abuelos y las personas que puedan tener algún problema de salud. Tratando de llegar a las familias más complicadas. Nosotros vemos que las familias entienden cuando no podemos llegar a tiempo, la gente tiene voluntad y tiene ganas de salir de todo esto. Quiero agradecer al equipo de trabajo, a los funcionarios, los empleados municipales y a todos los que ponen un granito para poder lograr esto" finalizó diciendo la funcionaria de Reynoso ESCUCHA LA NOTA COMPLETA < Prev Próximo >