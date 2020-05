Estafaron a 4 vecinos de 30 de Agosto y les robaron fondos de sus cuentas haciéndose pasar por empleados de ANSES

Tweet Los delincuentes dijeron a sus víctimas que habían sido beneciados con el bono de $10.000 del IFE. Piden que no se brinden datos privados y que radiquen la denuncia. Llaman a los telefonos fijos y a celulares Los delincuentes dijeron a sus víctimas que habían sido beneciados con el bono de $10.000 del IFE. Piden que no se brinden datos privados y que radiquen la denuncia. Llaman a los telefonos fijos y a celulares Un total de 4 vecinos de la localidad de 30 de Agosto fueron estafados por delincuentes que se hicieron pasar por empleados del Anses y les sacaron los datos de sus cuentas bancarias haciéndoles “el cuento” de que habían sido beneficiados con el Ingreso Familiar Extraordinario (IFE). En la misma sintonía, los 4 damnificados recibieron llamados de falsos empleados de Anses que les “explicaron” a sus víctimas que “habían sido beneficiados con el bono de $10.000 del Ingreso Familiar Extraordinario” y que para poder hacer el depósito necesitaban números de cuentas bancarias y claves. En los casos, las víctimas facilitaron esa información, incluso algunas fueron hasta el cajero automático y realizaron las operaciones solicitadas, y resultaron estafadas. Las autoridades policiales de la Comisaría Segunda de 30 de Agosto que investigan los casos pidieron a la población que no brinde información cuando los llaman a sus teléfonos celulares o fijos acerca de los datos de las cuentas bancarias porque Anses no tiene operadores telefónicos sino que recibe consultas al número 130; y en ningún caso llama a sus beneficiarios. También solicitaron que ante cualquier duda se comuniquen a la sede de la Comisaría para verificar la seriedad de la llamada o en su defecto radicar la denuncia. Fuente: Data Trenque Próximo >